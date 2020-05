City - Sterling sur la reprise : "Je n'ai pas peur, mais j'ai des doutes​"

L'attaquant de Manchester City s'est dit prêt à rejouer s'il le faut, mais n'est pas sûr que cela soit raisonnable.

Si la saison 2019-20 est close en , ce n'est pas le cas chez ses voisins européens. En , la va par exemple reprendre ses droits le 16 mai prochain, tandis qu'en , la est autorisée à reprendre à partir du 1er juin. Une date qui suscite autant de plaisir que de craintes Outre-Manche, où le Covid-19 circule encore activement. Raheem Sterling, attaquant de , ne sait pas trop quoi en penser non plus...

"Je n'ai pas peur, mais j'ai des doutes​"

"Si nous reprenons, ça ne doit pas seulement être pour des raisons de football, mais il faut que ce soit sans risque pour les joueurs, ainsi que pour les médecins et les arbitres. Je pense qu'une fois qu'il n'y aura pas de danger pour ces gens et qu'on fera attention à leur bien-être, ce sera le moment de revenir. En attendant... Je n'ai pas peur, mais j'ai des doutes et je pense à ce qui pourrait être le pire scénario. Mais j'ai aussi envie de jouer et je veux reprendre quand tout ira mieux", a ainsi déclaré l'ancien joueur de dans des propos accordés au média The Sun. Une chose est sûre, plus le spectre d'une reprise se fait présent, plus les avis diffèrent.

Danny Rose, lui, s'est par exemple opposé à une reprise. "C'est une blague, je ne vais même pas mentir. Le gouvernement dit de reprendre le football parce que ça va remonter le moral de la nation, je m'en fous du moral de la nation. La vie des gens est en danger, tu vois ce que je veux dire ? On ne devrait même pas penser à faire reprendre le football avant que les chiffres aient chuté massivement", a pour sa part estimé l'international anglais, remonté.