Premier League - Danny Rose ne veut pas entendre parler d'une reprise

L'international anglais est contre une reprise du football lors des prochaines semaines, la situation sanitaire du pays étant jugée trop préoccupante.

En pleine crise planétaire, provoquée par la pandémie de coronavirus, l'heure est plus que jamais à l'unité et à la solidarité. Et les footballeurs ne font pas exception à la règle. Loin de là. En effet, ils ont déjà été nombreux à contribuer à leur manière, notamment via des dons financiers incroyables, mais aussi en menant des actions, ou encore en usant de leur notoriété pour faire passer des messages incitant les gens à respecter les mesures. Tous ensemble.

"Je m'en fous du moral de la nation"

Mais alors que la reprise du football se profile dans plusieurs pays, dont l' , certains joueurs ou dirigeants ne semblent pas disposés à retrouver le chemin des terrains. C'est notamment le cas de Danny Rose, prêté par à . Selon lui, que le football reprenne aussi tôt est une mauvaise décision, tant la gravité de la situation devrait inciter à la prudence. Dans un live Instagram relayé par The Sun, il y est donc allé de son coup de gueule.

"C'est une blague, je ne vais même pas mentir. Le gouvernement dit de reprendre le football parce que ça va remonter le moral de la nation, je m'en fous du moral de la nation. La vie des gens est en danger, tu vois ce que je veux dire ? On ne devrait même pas penser à faire reprendre le football avant que les chiffres aient chuté massivement", a ainsi estimé l'international anglais, remonté. Un avis partagé par bon nombre de ses collègues et des supporters.