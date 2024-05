Ciblé, Zinedine Zidane répond à l’intérêt du Bayern Munich

Zinedine Zidane vient de donner sa réponse au Bayern Munich, qui veut un coach pour succéder à Thomas Tuchel cet été.

Libre de tout contrat depuis son deuxième départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a pas encore retrouvé un banc. L’ancien numéro 5 de la Maison Blanche n’est pas d’ailleurs impatient de retrouver du service, lui qui veut prendre tout son temps avant de faire son retour. Alors que son nom est associé au Bayern Munich, le technicien français répond au club bavarois.

Plusieurs entraîneurs ont dit NON au Bayern

N’étant plus convaincu par les performances de Thomas Tuchel, le Bayern Munich a annoncé le départ de l’ancien coach du Paris Saint-Germain pour la fin de la saison en cours. Pour ce faire, le club bavarois a jeté son dévolu sur plusieurs coaches, dont Zinedine Zidane. Comme le Français, les géants allemands avaient ciblé Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick ou encore Roberto De Zerbi.

Récemment, si Alonso et Nagelsmann avaient déjà répondu par la négative à la formation bavaroise, le Bayern Munich a reçu la semaine dernière les réponses Rangnick et De Zerbi. Si l’ancien coach de Leipzig est « déterminé à continuer avec » la sélection nationale de l’Autriche sans toutefois rejeter le Bayern Munich, le technicien italien, quant à lui, est déterminé à « rester à Brighton ».

Zidane recale aussi le Bayern

Comme les autres entraîneurs, Zinedine Zidane ne veut pas non plus entraîner le Bayern Munich en ce moment. Présent ce weekend au Grand Prix de Miami en tant qu'ambassadeur Alpine, l’ancien coach du Real Madrid a répondu à quelques questions relatives au football, notamment la Ligue des champions et aussi son avenir.

Interrogé par Sky Allemagne à propos du vainqueur de la demi-finale du mercredi prochain entre le Real Madrid et le Bayern Munich, le Ballon d’Or 1998 souhaiterait voir son ancien club prendre le dessus. « Qui va gagner? Madrid j'espère! Mais ce sera un match difficile », a d’abord lancé Zizou. Relancé sur la possibilité de devenir coach du Bayern Munich, Zidane ne se voit pas dans cette peau. « Non, je vais aller voir le match », a répondu le technicien français, tout sourire.