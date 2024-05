Après Rangnick, le Bayern Munich essuie un autre refus

Le Bayern Munich devra encore patienter pour trouver son nouvel entraîneur après le départ de Thomas Tuchel.

Les plans du Bayern Munich après avoir annoncé le départ de son entraîneur Thomas Tuchel sont en train d’être voués à l’échec. Le club bavarois n’arrive pas à se trouver un coach pour la saison prochaine. Toutes les cibles répondent par la négative au club plus titré de la Bundesliga.

Rangnick dit NON au Bayern

Après avoir annoncé le départ de Thomas Tuchel pour la fin de saison, le Bayern Munich a ciblé le sélectionneur de l’Autriche, Ralf Rangnick, pour prendre les commandes du staff technique du club bavarois. Mais quelques heures après cette nouvelle, l’ancien coach du RB Leipzig a donné sa réponse au Bayern Munich. L’intéressé a confié qu’il ne quittera pas l’équipe nationale de l’Autriche avec qui il est sous contrat jusqu’en 2026.

(C)Getty Images

« Je suis le patron de l'équipe autrichienne de tout mon cœur. J'apprécie vraiment cette tâche et je suis déterminé à continuer avec succès sur la voie que nous avons choisie. Je tiens expressément à souligner qu'il ne s'agit pas d'un rejet du FC Bayern, mais plutôt d'une décision pour mon équipe et nos objectifs communs. Nous nous concentrons entièrement sur les Championnats d'Europe. Nous ferons tout notre possible pour aller le plus loin possible ! », a confié Ralf Rangnick au média de la Fédération autrichienne de football.

L'article continue ci-dessous

Roberto De Zerbi recale aussi le Bayern

La chance ne sourit pas au Bayern Munich dans sa quête effrénée d’un nouvel entraîneur pour la nouvelle saison sportive. Si Après Xabi Alonso et Julian Nagelsmann ont refusé de diriger l’équipe bavaroise tout comme Ralf Rangnick, c’est au tour du coach de Brighton, Roberto De Zerbi, de décliner l’offre du Bayern. Dans une interview accordée à Sky Sport, le technicien italien n’a pas l’intention de quitter les Seagulls.

Getty

« Nous allons parler avec Tony (Bloom, le propriétaire de Brighton, Ndlr). Je pense que j'aimerais rester à Brighton parce que j'aime mes joueurs. J'aime cette ville. J'aime mon club, mes supporters. J'ai dit lors de cet échange avec les supporters que si j'étais heureux, aucun club ne pourrait me résoudre à changer d'équipe, mais je veux conserver cette passion intacte, toujours », a déclaré Roberto De Zerbi.