Zidane au Bayern Munich, c’est validé !

Le discours à la tête du staff technique du Bayern Munich changera à l’issue de la saison en cours. Zidane est un profil envisagé.

A la fin de la saison en cours, trois grosses écuries européennes se lanceront dans la recherche d’un entraîneur. Il s’agit entre autres du FC Barcelone, qui va se séparer de Xavi Hernandez, de Liverpool qui sera orphelin de Jürgen Klopp et le Bayern Munich, qui se retrouvera sans Thomas Tuchel.

Tuchel quitte le Bayern

Successeur de Julian Nagelsmann en tant qu'entraîneur-chef du FC Bayern en mars 2023, Thomas Tuchel n’est plus l’homme de la situation pour les champions d’Allemagne en titre. Outrepassés par les contreperformances de l’ancien coach du Paris Saint-Germain (trois défaites d’affilée sur les trois dernières sorties), les dirigeants bavarois ont préféré s’en séparer à la fin de la saison. L’annonce a été faite, mercredi, à travers une note officielle du club.

(C)Getty images

« Le FC Bayern Munich et l'entraîneur-chef Thomas Tuchel ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur relation de travail, initialement prévue jusqu'au 30 juin 2025, le 30 juin 2024. C'est le résultat d'une discussion constructive entre le PDG Jan-Christian Dreesen et Thomas Tuchel », avait indiqué le club bavarois sur son site internet.

Zidane pour prendre la main ?

Ancien joueur et ancien coach du Real Madrid, Zinedine Zidane est libre depuis son départ du Real Madrid après le deuxième passage. Bien qu’il ait jugé bon de prendre son temps avant de se relancer, plusieurs clubs sont associés au technicien français. Si Manchester United, l’OM, le PSG et d’autres lui sont collés, c’est le Bayern Munich, qui est désormais associé à Zizou. Un choix que valide son ancien coéquipier en Equipe de France et ami, Christophe Dugarry. Ce dernier veut voir l’ancien milieu de la Vieille Dame remplacer Tuchel au Bayern.

GettyImage

« Est-ce qu’il prend des cours d’allemand? Je ne crois pas. Mais après, le championnat d’Allemagne est super. Les stades sont pleins, le championnat est hyper ouvert… Je pense que tous les entraîneurs rêvent d’entraîner un club comme le Bayern (…) C’est le pied absolu ! Je pense que ça fait partie des clubs parfaits pour Zidane. Le club parfait, c’est le Real Madrid, et il l’a fait et refait. Après, est-ce qu’il a envie d’y aller, je n’en sais rien », a-t-il déclaré sur les ondes de RMC.