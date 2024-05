Le Bayern reçoit la réponse de Ralf Rangnick pour le poste d’entraîneur

Approché par le Bayern Munich pour remplacer Thomas Tuchel, Ralf Rangnick répond à l’intérêt de la formation bavaroise.

Après avoir annoncé le départ de Thomas Tuchel pour la fin de saison, le Bayern Munich a jeté son dévolu sur le sélectionneur de l’Autriche, Ralf Rangnick, pour prendre les commandes du staff technique du club bavarois. Au lendemain de cette nouvelle, le concerné donne sa réponse au Bayern Munich.

Le Bayern veut faire signer Rangnick

Le Bayern Munich devra se trouver un entraîneur pour la saison prochaine. Pour ce faire, le club bavarois a approché l’ancien coach du RB Leipzig, Ralf Rangnick, qui est actuellement sélectionneur de l’équipe nationale de l’Autriche. Au lendemain du match nul contre le Real Madrid (2-2), le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a dévoilé que le club était en discussions très avancées avec technicien allemand.

« Nous sommes en très bonnes discussions avec Ralf. Mais maintenant nous devons attendre encore quelques jours... C'est un excellent expert de la scène du football. Il a une énorme capacité à développer des joueurs et des équipes. Tout ce que j'entends de la part de l'équipe nationale autrichienne est très, très positif. Et nous avons nous-mêmes des joueurs qui travaillent sous ses ordres », a confié Herbert Hainer à Sky Sport.

Rangnick dit NON au Bayern

Mais dans un communiqué publié par la Fédération autrichienne de football, Ralf Rangnick a indiqué qu’il ne quittera pas l’équipe nationale de l’Autriche avec qui il est sous contrat jusqu’en 2026. Toutefois, il précise qu’il ne rejette pas le géant allemand.

« Je suis le patron de l'équipe autrichienne de tout mon cœur. J'apprécie vraiment cette tâche et je suis déterminé à continuer avec succès sur la voie que nous avons choisie. Je tiens expressément à souligner qu'il ne s'agit pas d'un rejet du FC Bayern, mais plutôt d'une décision pour mon équipe et nos objectifs communs. Nous nous concentrons entièrement sur les Championnats d'Europe. Nous ferons tout notre possible pour aller le plus loin possible ! », a confié Ralf Rangnick au média de la Fédération.