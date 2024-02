Julian Nagelsmann fracasse le Bayern Munich

Julian Nagelsmann a tenu des propos forts à l’endroit du Bayern Munich samedi, près d’un an après son départ du club bavarois.

Julien Nagelsmann l’a mauvaise. Alors qu’il était toujours en course pour le titre en Bundesliga et qualifié en quarts de finale de la C1, le technicien allemand se fait virer par le Bayern Munich en mars 2023. Aujourd’hui à la tête de l’équine nationale d’Allemagne, l’ancien coach de Hoffenheim n’a toujours pas digéré ce limogeage et il l’a fait savoir samedi lors d’un entretien accordé au Spiegel.

Julian Nagelsmann tacle le Bayern Munich

Après le limogeage de Julian Nagelsmann, le Bayern Munich a fait appel à Thomas Tuchel pour prendre les rênes de l’équipe première. Si l’ancien coach du PSG a pu remporter la Bundesliga au terme d’un mano a mano avec le Borussia Dortmund, le club a été éliminé de la Ligue des Champions dès les quarts de finale par Manchester City. Mais le sort des Bavarois aurait pu être autre si les dirigeants avaient permis à Nagelsmann de d’aller au bout de la saison. Une impatience que fustige le sélectionneur de l’Allemagne.

« J’ai signé au Bayern dans le but de changer les choses. Il y a des clubs qui vous laissent le temps. Jürgen Klopp a passé cinq ans à Liverpool avant de devenir champion pour la première fois. Pep Guardiola n’a remporté le championnat qu’après sept ans. Au Bayern, les entraîneurs n’ont pas beaucoup de temps pour développer quelque chose », déplore Julian Nagelsmann.

Le Bayern Munich a menti sur Nagelsmann

Pour justifier le licenciement de Nagelsmann, le Bayern Munich avait notamment accusé l’entraineur allemand d’être allé faire du ski lors d’une trêve internationale plutôt que de se concentrer sur l’équipe. Une accusation dont se défend l’ancien coach du RB Leipzig qui accuse les dirigeants bavarois d’avoir déformé la réalité.

« Ce n’était tout simplement pas vrai. J’étais comme d’habitude dans mon bureau de la Säbener Strasse (le centre d’entraînement du Bayern, ndlr) du lundi au mercredi. D’ailleurs, j’étais le seul, car aucun des responsables n’était là. J’ai ensuite poursuivi avec de courtes vacances du mercredi après-midi au vendredi matin. Cela a également été approuvé. Ce qui est communiqué au monde extérieur après une séparation n’a pas grand-chose à voir avec la réalité », confie Nagelsmann.