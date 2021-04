Ceferin avertit les clubs attachés à la Super League

Le président de l’UEFA a menacé de sanctions les clubs qui pourraient être tentés de relancer le projet de la Super League.

Le projet de la Super League s’est écroulé 72 heures à peine après son lancement par les 12 clubs frondeurs. Toutefois, l’idée de mettre en place cette compétition n’a pas encore été abandonné par certains.

Le FC Barcelone, le Real Madrid, la Juventus et l’AC Milan ont tous suggéré qu’ils pourraient revenir à la charge dans le futur, car la situation économique serait insoutenable à les contraint à retenter leur chance avec une compétition à part.

L'article continue ci-dessous

Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, a pris connaissance des intentions qu’ont ces ténors continentaux. Et, il n’a pas tardé de les mettre en garde. Dans une interview accordée à Associated Press, il les a menacés purement et simplement d’exclusion de la Ligue des Champions.

« C'est clair que les clubs devront décider s'ils sont des clubs de la Super Ligue ou des clubs européens. S'ils disent qu'ils sont des clubs de la Super Ligue, ils ne pourront pas jouer la Ligue des champions, bien sûr », a tonné le Slovène.

A noter que l’UEFA s’est gardée ce vendredi de sanctionner les clubs participant à la C1 cette saison, se contentant d’un jugement « éthique ». L’objectif était de rassembler et aller de l’avant. Mais, tout nouvel écart à l’avenir risque d’être fortement puni.