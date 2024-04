"Ce sera un match complètement différent", Dortmund prévient le PSG

Avant le match aller des demi-finales de Ligue des champions contre le PSG, le Borussia Dortmund met en garde le club francilien.

Ce mercredi, le Borussia Dortmund accorde son hospitalité au Paris Saint-Germain en vue de la manche aller des demi-finales de la Ligue des champions. En conférence de presse avant cette rencontre, l’entraîneur de la formation bavaroise, Edin Terzic, prévient le club de la capitale française.

"C’est la clé" pour battre le PSG

Face aux médias, ce mardi, le technicien germano-croate qui avait déjà envoyé un message au PSG il y a quelques semaines, vient de donner la clé pour mettre Paris de côté et se qualifier pour la finale et rêver d’un potentiel deuxième titre en LDC. Mais le tout passe par une victoire au match aller, mercredi, pour une belle option.

(C)Getty Images

« Il faut se focaliser sur le ballon, si on l’a, eux ne l’ont pas, c’est la clé. Si nous les attaquons haut et mettons de la vitesse dans notre jeu, nous avons une chance. L’objectif, c’est de se créer un petit avantage en vue du match retour. L’idée est d’avoir deux matchs serrés. En 180 minutes, tout est possible pour nous. Je ne sais pas si nous étions les favoris du groupe. C'est peut-être nous qui avons le moins d'expérience en tant qu'équipe, mais nous avons peut-être plus faim », a lancé Edin Terzic.

"Ce sera un match complètement différent"

Alors que le Paris Saint-Germain avait déjà réussi à battre Dortmund (2-0) lors de la phase de groupes avant de faire un nul (1-1) au retour au Signal Iduna Park, l’entraîneur bavarois estime que la rencontre de cette fois sera très différente. Dortmund aura muri, selon Terzic.

« Ce sera un match complètement différent de celui de la phase de poules à Paris (2-0). Nous étions tous déçus après ce match. Nous n’avions eu que peu d’occasions, peut-être deux, ce qui est trop peu », a promis Terzic, qui est bien conscient de l’objectif principal des Franciliens cette saison.

Getty

« Paris est à son pic de forme cette saison. Nous devons faire mieux que ce que nous avons fait contre eux à Dortmund. Ils ont connu un grand bouleversement, beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés. Ils ont apporté une grande qualité à l'équipe. Le projet clair du Paris Saint-Germain est de gagner la Ligue des Champions. Ils ont montré de très bonnes performances de manière très constante ces dernières semaines », reconnaît Terzic.