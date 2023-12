Le PSG ne ramène qu'un nul de Dortmund mais cela suffit à se qualifier pour les 8es de finale au printemps, grâce au succès du Milan à Newcastle.

Ce mercredi soir était un soir crucial pour le PSG, qui n'a plus échoué à rallier les huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis la saison 2012-2013. Sa saison européenne était en jeu contre des "Schwarz-Gelben" déjà qualifiés et qui défendent leur première place.

Au bout d'une première période mouvementée, le PSG n'a pas réussi à marquer dans l'antre de Dortmund, se heurtant à Kobel (12e, 45e), au poteau (20e, Barcola) ou Süle (17e).

Zn face, Reus (10e, 26e) et Özcan (32e) ont été mordants. Mordants au point d'ouvrir le score au retour des vestiaires. Le ballon parisien circulait jusqu'à Donnarumma qui donne à droite pour la relance. Hakimi se faisaitt bousculer, Bensebaini s'arrache et passe à Fullkrüg qui crochète Zaïre-Emery au premier poteau. Et Adeyemi est servi pour ouvrir le score du gauche de près et choquer le PSG.

Un PSG qui finira par se remettre de ses émotions et d'égaliser 5 petites minutes plus tard. Mbappé va au duel à l'aile gauche du PSG et déborde efficacement pour centrer au premier poteau. Un défenseur contre en retrait, vers Zaïre-Emery qui contrôle et marque le 1-1 du droit à ras de terre aux confins de la surface allemande. Mbappé pensait ensuite donner l'avantage sur un service en profondeur signé Hakimi aux siens à 20 minutes du terme, mais la VAR privait le Bondynois du costume de héros.

En fin de match, le Borussia Dortmund tient bon en faisant le dos rond avec abnégation dans ses trente mètres, poussé par la clameur des tribunes du Signal Iduna Park.

1-1, score final et le PSG se qualifie dans la douleur avec ce nul !