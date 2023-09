Le PSG s’est imposé (2-0) ce mardi contre le Borussia Dortmund à l’occasion de la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions.

Le PSG accueillait ce mardi au Parc des Princes, le Borussia Dortmund à l’occasion de la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Plus tranchants et plus agressifs dans le jeu, les hommes de Luis Enrique se sont imposés logiquement contre une formation du Borussia Dortmund à court d’idées.

Paris dominateur

La surprise du onze de départ parisien est la première titularisation de Randal Kolo Muani. L’attaquant français est aligné à la pointe de l’attaque parisienne en lieu et place de Gonçalo Ramos.

Devant son public, le PSG va lancer les hostilités. A droite, à l'entrée de la surface de réparation, Achraf Hakimi déclenche une frappe du pied droit, mais c'est contré par Nico Schlotterbeck.Sur le côté gauche, Ousmane Dembélé frappe un coup franc et envoie son ballon dans la surface de réparation. A la réception, au premier poteau, Lucas Hernandez ne peut redresser ce ballon et sa frappe du pied gauche finit en sortie de but.

Randal Kolo Muani tente de faire la différence sur le côté droit, mais le drapeau se lève pour une position de hors-jeu.

La première occasion de Dortmund interviendra à la 14éme minute. Donyell Malen, dans la surface de réparation, déclenche une tentative du pied droit, mais c'est directement sur Gianluigi Donnarumma, qui ne se fait pas surprendre !

Sur une première contre-attaque pour le PSG à gauche, Ousmane Dembélé centre fort devant le but. Randal Kolo Muani, plein axe dans la surface de réparation, ne peut assurer son plat du pied droit ! Le ballon lui échappe. (15 e). Dans la foulée, le PSG combine dans de petits espaces. Servi à l'entrée de la surface de réparation, Vitinha a le temps d'armer sa frappe du pied droit. Il cherche le petit filet opposé, mais son ballon vient heurter le poteau !(17e).

La première situation du Borussia Dortmund sera l'œuvre d'Adeyemi. Après une perte de balle de Vitinha, le Borussia Dortmund file en contre. Karim Adeyemi est servi sur le côté gauche. Il peut ensuite tranquillement centrer en retrait pour Emre Can, qui, bien seul, frappe de loin, du pied droit, mais son ballon s'envole.(22 e)

De loin, plein axe, Randal Kolo Muani déclenche une puissante frappe du pied droit. Son ballon, dévié par Nico Schlotterbeck, file au-dessus. Nouveau corner pour le PSG, qui n'a toujours pas cadré malgré dix tirs.(33 e)

Ousmane Dembélé, à gauche dans la surface de réparation, frappe du pied droit au premier poteau, mais Gregor Kobel ferme bien l'angle et concède un nouveau corner !(39 e). Servi en retrait, dans la surface de réparation, Kylian Mbappé est contré, de la main, par Niklas Süle. L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de penalty(47 e). Préposé au penalty, Kylian Mbappé se lance et le transforme ( 1-0, 49 e). C'est le 41eme but de l'attaquant français en Ligue des champions.

Après l'ouverture du score, les Allemands vont tenter de réagir.A l'entrée de la surface de réparation, Julian Ryerson se met en position de frappe, et tente sa chance du pied droit, mais c'est contré par Manuel Ugarte. À l'opposé, le club de capitale va se créer une nouvelle occasion qui sera concrétisée.

Hakimi creuse l’écart

Après un une-deux avec Vitinha, Achraf Hakimi, dans la surface de réparation, d'un magnifique crochet du pied droit, élimine aisément Mats Hummels, avant de tromper Gregor Kobel, d'un incroyable extérieur du pied droit ! (2-0, 58 ème).

Marco Reus, de loin, frappe en force du pied gauche, mais son ballon est contré par un partenaire.(66e).Les allemands moins réalistes ne réussiront pas à réduire le score. Le PSG s’impose (2-0) et prend la tête de sa poule devant le Milan AC et Newcastle qui se sont neutralisés (0-0) plus tôt dans la soirée.