Adversaire du PSG en demies, Dortmund envoie un message fort à Paris

Vainqueur du Barça en quarts de finale, le PSG jouera le Borussia Dortmund en demi-finales de Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain a surpris plus d’un, mardi soir, avec son étincelante victoire contre le FC Barcelone (1-4) à Montjuïc. Une victoire qui lui ouvre la porte des demi-finales de la Ligue des champions après sa défaite (2-3) du match aller. Mais les Parisiens reçoivent un message de leur prochain adversaire.

Dortmund se remémore les duels avec Paris cette saison

C’est un match du groupe F de Ligue des champions de cette saison qui sera à revivre en demi-finales fin avril prochain. Puisque le PSG et le Borussia Dortmund vont s’affronter pour une place en finale. Pour la double confrontation en phase de poules, le club francilien avait battu son adversaire (2-0) au Parc des Princes avant d’aller arracher le nul à Dortmund (1-1). Qualifié aux dépens de l’Atlético Madrid (5-4 au total), l’entraîneur bavarois est revenu sur le match de septembre dernier face au PSG. Ceci après la victoire (4-2) contre les Colchoneros, ce mardi.

« Le match aller là-bas ne nous a pas du tout plu, on était loin de ce que l'on voulait faire. Mais c'était tout de même un match serré. Le second match ici était complètement différent. C'était aussi un match serré mais on était plus proche que le PSG de la victoire », a déclaré Edin Terzić.

Terzić prévient le PSG

Le Paris Saint-Germain avait réussi à battre le Borussia Dortmund (2-0) au match aller, un match nul (1-1) avait séparé les deux équipes au retour. Mais pour le coach des Bavarois, ce n’est plus la même équipe que Paris avait battue qui s’est offerte l’Atlético Madrid en quarts de finale.

« Je pense que l'on est une équipe encore plus stable et meilleure qu'en septembre ou en novembre », a prévenu Edin Terzić avant la double confrontation des demi-finales de la Ligue des champions entre Franciliens et Bavarois. Le message est passé. Paris est prévenu.