Barça : un grand nom européen pour remplacer Xavi

Barcelone a délibéré sur l'avenir de Xavi Hernandez au cours de la semaine dernière, et il semble qu'il ait pris une décision ferme.

Après une réunion entre le directeur sportif Deco et Hansi Flick, le FC Barcelone serait parvenu à un accord avec l'ancien entraîneur du Bayern Munich.

Alors qu'il a été largement annoncé que le président du FC Barcelone, Joan Laporta, prévoyait de licencier Xavi Hernandez à la fin de la saison, le signe le plus clair de la fin de son mandat s'est produit hier, lorsque le directeur sportif Deco et l'assistant Bojan Krkic ont rencontré le candidat Hansi Flick.

Il y a eu un débat sur la question de savoir s'il s'agissait d'une rencontre présentielle avec Flick à Londres ou d'un appel vidéo, mais Sport et MD affirment que les discussions se sont bien déroulées avec l'Allemand et que Deco s'est senti sur la même longueur d'onde que lui.

Flick a déjà communiqué ses projets d'effectif et ses exigences avant le marché des transferts de l'été, et il semble qu'il soit désormais le mieux placé pour le poste, devant Rafael Marquez, le manager du Barca Atletic. Il est également soutenu par son agent Pini Zahavi, qui a de l'influence sur Laporta.

Avant la réunion, Flick aurait eu la préférence de Laporta, bien qu'il ait été noté qu'il était l'option la plus chère entre lui et Marquez, et que la situation contractuelle de Xavi n'était pas encore résolue. Il s'agirait du premier poste de Flick en dehors de l'Allemagne, à l'exception de deux années en tant qu'assistant en Autriche avec le RB Salzbourg.