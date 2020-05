Barça, Messi : "On ne gagnera pas la C1 comme ça"

L'Argentin a parlé à Sport et Mundo Deportivo et exhorte Barcelone à améliorer ses perfs après l'arrêt dû au coronavirus.

Messi est très exigeant, dans un entretien à Sport et Mundi Deportivo, La Pulga estime que le Barça doit augmenter son niveau de performance pour remporter la C1.

Messi s'était récemment montré critique envers le niveau de performance du Barça. Il s'en est expliqué lors de cet entretien.

"Je pense que le manager l'a mal compris et ils ont mal expliqué ce que je voulais dire", a déclaré Messi à propos de certains commentaires qui auraient pu être interprétés comme des critiques.

"Ce que j'ai dit, c'est que lors des derniers matchs avant la pause, cela semblait évident que nos performances n'étaient pas suffisantes pour nous voir gagner la . Je n'ai jamais douté de l'équipe que nous avons et je ne doute pas que nous pouvons gagner la compétition. Mais pas de la façon dont nous jouions. Maintenant, tout le monde a son opinion, et elles sont toutes respectables. Personellement, 'ai la chance d'avoir joué dans les Champions League chaque année et je sais qu'il n'est pas possible de la gagner en jouant comme nous jouions ", a-t-il expliqué.