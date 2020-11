Barça, les mots très fort de Xavi pour De Jong

Xavi considère-t-il Frenkie De Jong comme son successeur au Barça ? L'ancien symbole du club louange le Batave.

Remplacer Xavi Hernandez s'est avéré être l'une des tâches les plus difficiles à Barcelone depuis sa retraite, mais avec le Catalan suivant désormais son propre parcours d'entraîneur, il a admis que Frenkie de Jong définira une époque avec les Blaugrana.

De Jong s'est retrouvé utilisé à plusieurs postes depuis son arrivée au club, mais son talent est incontestable, comme on l'a vu au cours de sa carrière avec l' .

"Je le considère comme un footballeur capable de définir une époque à Barcelone", a expliqué Xavi dans un post sur le compte Instagram officiel de la 2022 au .

"Je suis sûr qu'en jouant pour les , il sera l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du monde 2022. J'étais heureux quand il a signé pour Barcelone et je l'ai félicité."

Lorsqu'il a insisté sur ce qu'il aime dans le jeu de l'ancien prodige de l'Ajax, il a discuté de ses capacités sur le ballon. "Il me semble un footballeur extraordinaire", a ajouté Xavi. "Il n'a pas peur de recevoir le ballon dans les zones où il est difficile de bouger. Il est très bon." Tout en faisant l'éloge du milieu de terrain, Xavi a exhorté les gens à ne pas comparer De Jong avec lui-même ou Iniesta, car cela est injuste pour le développement du néerlandais.

"De Jong est De Jong, il n'a rien à voir avec Iniesta ou Busquets ou moi, c'est totalement différent", a-t-il confirmé. "Les meilleurs footballeurs du monde jouent pour Barcelone et vous avez besoin de temps pour vous adapter et vous acclimater à une nouvelle culture. C'était difficile pour moi et Iniesta quand nous étions jeunes; c'est difficile de faire la différence dans un grand club quand on est jeune. . "