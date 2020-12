Arsenal - Ozil adore Guendouzi

Politesses entre bannis. Anciens coéquipiers à , Matteo Guendouzi et Mesut Ozil n'entraient pas dans les plans de Mikel Arteta pour cette saison. Le premier est donc parti se relancer au , tandis que le deuxième attend de savoir si une opportunité de rejouer lui sera offerte lors de la deuxième partie de saison.

Interrogé dans un échange avec ses followers sur Twitter, le milieu de terrain allemand n'a pas tari d'éloges envers son homologue tricolore, assurant qu'il s'agissait du joueur le plus sous-côté avec lequel il avait évolué au cours de sa carrière.

"Je suis sûr qu'il sera un grand joueur un jour", a même lancé l'ancien meneur de jeu du , très enthousiaste au moment d'évoquer le talent de l'international espoirs français.

❤️@MatteoGuendouzi - I'm sure he will be a big football player one day! https://t.co/inK6WNRVUh