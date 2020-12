Arsenal, Mesut Özil "aimerait aider l’équipe" dans cette crise

Une quinzième place au classement, une série interminable de matches sans la moindre victoire en . Non, on ne parle pas d’un promu en ou d’un club de milieu de tableau mais bien d’ . Vainqueur de la Cup et du Community Shield ces derniers mois, les Gunners semblaient avoir trouvé la bonne carburation avec Mikel Arteta.

Débarqué sur le banc londonien en lieu et place d’Unai Emery il y a un an, l’entraîneur espagnol avait vu le succès en coupe cacher la misère car Arsenal avait bien trouvé le moyen de ne pas se qualifier pour une compétition européenne via le championnat avec leur 8eme place.

Ayant réussi à prolonger Pierre-Emerick Aubameyang durant le mercato et attirer des joueurs expérimentés comme Willian, Arsenal espérait certainement vivre une toute autre saison. Malheureusement, la première partie de saison n’a pas été au niveau des attentes espérées.

Les cadres comme Aubameyang, Pépé ou encore Xhaka n’ont pas assumé leur statut et les Londoniens se sont petit à petit enfermés dans une spirale négative. Les voilà désormais à huit matches sans victoire sur le sol anglais, avant la réception de pour le Boxing Day.

En plus de ces résultats en berne, Arteta doit composer avec la fronde populaire. Les supporters ne sont pas contents du jeu pratiqué par leurs protégés et regrettent également la gestion de Mesüt Özil. Joueur le mieux payé de l’effectif, l’Allemand est tout simplement placardisé par son coach et payé à ne rien faire, lui qui n’a pas été retenu de la saison.

A six mois de la fin de son contrat, l’ancien du ne cesse de faire des appels du pied, sans jamais être entendu par Arteta. Peut-il profiter de la crise actuelle pour faire son retour ? Il l’espère…

"C’est une période très difficile pour tout le monde au sein du club – pas seulement pour moi. La situation est frustrante pour tout le monde"

"Bien sûr, j’aimerais pouvoir aider l’équipe en particulier en ce moment, mais tant que je n’en aurai pas l’occasion, j’espère simplement que nous obtiendrons de meilleurs résultats très bientôt. Mais restons positifs."

It’s a very difficult time for everyone around the club – not just for me. The situation is frustrating for everyone. Of course I would wish I could help the team especially right now, but as long as I don’t get the chance I just hope that we get better results very soon again. https://t.co/hEplnf75m3