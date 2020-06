"Arsenal doit recruter un grand meneur de jeu"

Un ancien joueur d’Arsenal, Ray Parlour, pense que le club londonien doit absolument investir sur un numéro 10 de qualité.

doit dépenser «une grnade somme d'argent» pour un autre numéro 10, estime un certain Ray Parlour. Pour l'ex-idole d'Highbury, l'équipe a besoin de plus de créativité dans l'entrejeu et de quelqu'un susceptible de soulager les attaquants en marquant également des buts. Une réponse à ceux qui exigent la venue d'un nouveau buteur.

Les Gunners ont continué à s'appuyer fortement sur des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette pour trouver le chemin des filets adverses. Des investissements importants ont été réalisés pour soutenir ce duo, avec l'acquisition notamment de l'Ivoirien Nicolas Pepe pour un montant de 80 millions d'euros.

Malgré ces efforts, Arsenal peine encore à dominer ses adversaires comme il le faisait dans un passé pas si lointain. Et pour Ray Parlour, c'est parce que l'équipe manque d'un joueur de qualité en milieu de terrain. Il a déclaré à talkSPORT: "Les buts ne sont pas vraiment équitablement répartis entre les joueurs au sein de cette équipe. Vous avez Lacazette qui peut en mettre quelques-uns, Ozil ne marque probablement pas assez pour le poste qu'il joue. Le milieu de terrain est beaucoup plus défensif, [Granit] Xhaka ne va pas vous marquer de buts, [Lucas] Torreira ne va pas vous marquer de buts, ils ont perdu [Aaron] Ramsey, qui était le buteur du milieu de terrain. Donc, moi je partirai en quête d'un milieu de terrain offensif qui pourrait mettre une dizaine de buts par saison. Mais pour cela, il faut dépenser beaucoup d'argent. Et il ne faudra pas hésiter à le faire".

Plus d'équipes

Il y a quelques jours, Parlour s'était exprimé pour dire qu'Arsenal doit laisser partir Aubameyang dès cet été s'il ne parvenait à lui faire parapher un nouveau contrat. L'ex-international anglais estime qu'il est inconcevable qu'un tel joueur soit cédé gratuitement.