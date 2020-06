"Sans prolongation, Arsenal doit vendre Aubameyang"

Un ancien grand joueur d'Arsenal pense que le club londonien n'a aucun intérêt à conserver Aubameyang s'il ne parvient pas à le faire prolonger.

n'aura d'autre choix que de vendre Pierre-Emerick Aubameyang si ce dernier refuse de signer un nouveau contrat, prévient Ray Parlour, une ancienne légende des Gunners.

Dans l'état actuel des choses, l'avant-centre gabonais est en passe d'entrer dans sa dernière année de contrat. Malgré sa valeur et son importance évidentes du côté de l'Emirates Stadium, Arsenal ne peut se permettre de voir un atout aussi précieux se retrouver libre. Avec l'ouverture d'une nouvelle fenêtre de transfert, une grande décision doit être prise dans le nord de Londres.

Des discussions concernant de nouvelles conditions continueront d'avoir lieu avec Aubameyang, qui pourraient encore aboutir à une conclusion positive, mais l'ancien stéphanois pourrait aussi décider de relever un nouveau défi ailleurs. Le et seraient parmi les prétendants pour l'enrôler.

"Tout dépend aussi de l'entraineur et s'il s'entend avec lui"

Telles sont donc les données et Parlour admet que les dirigeants londoniens devront sonder les acheteurs potentiels et essayer d'obtenir le meilleur prix possible pour leur goléador. L'ancien milieu de terrain d'Arsenal a déclaré à talkSPORT: "Je pense que vous devez le vendre s'il ne signe pas de contrat, puis prendre l'argent et essayer de le remplacer. C’est vraiment difficile de garder un joueur s’il ne veut pas rester. C'est une grosse décision à prendre, mais je ne sais pas quel genre d'argent vous pourriez obtenir pour lui s'il ne veut pas rester. Si vous obtenez un bon prix pour lui, vous devez essayer de le remplacer. C'est difficile, mais cela s'est produit dans chaque club lorsque les joueurs arrivent à la dernière année de leur contrat."

Le double lauréat de la reconnait que la situation est délicate, mais il a bon espoir que tout se résolve positivement. "Je prie pour qu'il veuille rester et Arsenal parvienne à lui faire signer sur un nouveau contrat et il pourra être là pour les deux ou trois prochaines années sous [Mikel] Arteta. Tout dépend aussi du manager, s'il s'entend, et aussi s'il pense que le club va de l'avant. C'est la grande décision que le club doit prendre, mais j'espère qu'il restera", a-t-il conclu.