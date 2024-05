Après Kylian Mbappé, le PSG fait le ménage !

Le Paris Saint-Germain va libérer plusieurs joueurs au cours de ce mercato estival, qui s’annonce à l’horizon.

En attendant le mercato estival, le Paris Saint-Germain a déjà mis sur pied son plan pour savoir qui restent et qui partent en vue de la nouvelle saison. Le club champion de France aurait jugé bon de se débarrasser de plusieurs joueurs dans les prochaines semaines.

Mbappé, Navas et Kurzawa sont déjà partis

Cet été, le Paris Saint-Germain est assuré d’avoir perdu trois joueurs, qui vont très prochainement quitter le club. Il s’agit en effet de l’attaquant et meilleur buteur de l’histoire du club, Kylian Mbappé, le gardien de but costaricien, Keylor Navas, et l’arrière gauche français, Layvin Kurzawa.

Si le premier joueur susmentionné a choisi d’annoncer officiellement son départ à travers une vidéo polémique sur les réseaux sociaux, l’ancien gardien du Real Madrid, a, quant à lui, choisi son compte officiel Instagram pour faire part de son départ. Pareil pour Kurzawa, qui a opté pour Instagram pour annoncer son départ après neuf ans au PSG.

Cinq autres joueurs sur le départ

Après ces trois noms qui quittent le club en fin de saison, le Paris Saint-Germain aurait acté le départ de cinq autres joueurs de l’effectif, selon le journal Le Parisien. A en croire le média régional, Alexandre Letellier, dont le contrat prend fin cet été, ne devrait pas bénéficier d’une prolongation de contrat. Le gardien natif de Paris serait dans le viseur du Real Saragosse, club de deuxième division espagnole.

Aussi, le Paris Saint-Germain aurait demandé de se débarrasser de deux de ses recrues estivales. Il s’agit notamment du milieu de terrain uruguayen, Manuel Ugarte et le défenseur central slovaque, Milan Skriniar, qui sont respectivement sous contrat jusqu’en juin 2028. De son côté, Carlos Soler ne devrait pas aller au bout de son bail qui court jusqu’en 2027 avec les champions de France. Une porte de sortie devrait être trouvée et été au milieu central espagnol qui a des touches en Angleterre.

Ne faisant pas partie des plans de Luis Enrique, Nordi Mukiele, qui a été victime de blessure pas mal de fois cette saison, devrait être poussé vers la sortie.