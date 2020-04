Annoncé à Manchester United, Luis Campos n'a pas une "obsession folle" de travailler en Angleterre

Le directeur sportif du LOSC a reçu une offre des Red Devils, mais il prétend se sentir bien à Lille et profiter de son temps en France.

Luis Campos a longtemps été lié à un poste de directeur sportif en et l'homme occupant actuellement un rôle similaire à reconnaît avoir reçu des offres venant d'Outre-Manche. Compte tenu de ses liens étroits avec Jose Mourinho, qu'il avait précédemment amené au , Luis Campos a vu des retrouvailles avec le Portugais revenir sur le devant de la scène dans des discussions. Il a été suggéré qu’un poste à pourrait être lui être confié avant le départ de Mourinho d’Old Trafford, les Red Devils étant toujours prêts à conclure un accord aujourd'hui avec l'ancien directeur sportif de l'AS .

Une arrivée à a également été spéculé, maintenant qu'un visage familier est présent dans le club londonien. Luis Campos a concédé dans le passé qu'il pensait que Manchester United avait besoin de quelqu'un pour faire le lien entre l'entraîneur et le conseil d'administration. Les dirigeants d'Old Trafford l'ont concédé aussi, mais les efforts pour remplir un tel rôle n'ont rien donné jusqu'à présent. C'est peut-être parce qu'ils ont été repoussés par leurs cibles prioritaires, Luis Campos étant prêt à admettre qu'il a vu plusieurs offres alléchantes lui être proposées.

"Très difficile de quitter le projet de Lille"

Le directeur sportif de Lille a déclaré dans une interview à Maisfutebol : "Il y a eu des approches et il y a des approches pour pouvoir donner une nouvelle orientation à ma carrière. Par respect pour les gens qui travaillent dans ces clubs, je ne parlerai pas de noms. Mais il y avait des propositions. C'est tout à fait normal selon ce qui s'est passé mais, je le répète : je suis très bien où je suis, j'ai une relation extraordinaire avec mon président. C'est lui qui m'a convaincu de venir, les choses vont très bien et je pense qu'il sera très difficile de quitter le projet de Lille".

Les spéculations concernant un départ en pour Campos semblent prendre de l'ampleur, mais il a été impatient de souligner qu'il n'a aucune "obsession folle" de travailler en Premier League et serait heureux de passer encore de nombreuses années en : "Je ne sais pas, ce n'est pas une préoccupation que j'ai. Pour moi, le présent est très important et pour l'instant, ou du moins avant l'arrivée de ce virus, je me sentais bien dans les fonctions que j'avais, où j'étais et comment j'étais".

"Je n'ai pas une obsession folle d'aller en Angleterre et de me retirer de ce projet, qui est très spécial et dans lequel j'ai une grande part de responsabilité pour ce qui se passe, pour des raisons très spéciales. La vérité est que je me sens vraiment bien ici. C'est un club qui n'était pas bien connu au avant d'avoir tant de Portugais, mais Lille est une ville spectaculaire dans le nord de la France, une jeune ville avec une grande communauté étudiante, une très belle ville. Il y a un magnifique stade - le meilleur stade de France - il y a un formidable centre d'entraînement de très haut niveau, et il y a des fans qui aiment intensément le club. C'est donc une ville qui respire le football et nous sommes au centre de l'Europe", a conclu Luis Campos.