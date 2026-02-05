Tensions à l’OM, Pablo Longoria brise enfin le silence

Dans un long texte publié sur Instagram, Pablo Longoria a livré une analyse sans détour :

« Ces dernières semaines ont été lourdes. Vraiment lourdes. Pas seulement à cause des résultats, mais à cause de ce qu’ils ont provoqué en nous tous : frustration, colère, parfois même un sentiment de vide. Je ne veux jamais fuir cette réalité. Je l’assume. À Bruges, on a failli. La responsabilité est la nôtre. Entièrement. Et la seule réponse possible est de l’assumer, sans détour. Tout l’inverse du match nul de ce week-end qui n’a fait qu’accentuer la frustration. Hier contre Rennes, on a gagné. Ça ne répare rien. Mais c’était indispensable. Parce que cela rappelle une chose essentielle : quand on est ensemble, quand on accepte de se battre dans un tel contexte, on sait répondre. Et cette équipe en est capable ».

Le président espagnol insiste ensuite sur un point clé : « le problème de l’OM n’est pas le talent. Il est là. Le défi, c’est la régularité. Les vraies équipes sont celles qui tiennent dans la durée ».