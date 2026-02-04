Mercato OM : encore une dernière vente attendue cette semaine

La semaine écoulée a laissé des traces profondes à l’OM. Dimanche, au lendemain du match nul concédé face au Paris FC (2-2), Roberto De Zerbi a dirigé une séance réservée aux remplaçants. L’entraînement s’est transformé en moment de tension lorsque le technicien italien a vivement ciblé Michael Amir Murillo. Le latéral panaméen paie des prestations jugées insuffisantes, notamment lors de la lourde défaite à Bruges (0-3) et de son entrée en jeu manquée à Paris.

La décision tombe rapidement. Murillo rejoint la réserve, sans horizon clair de réintégration. Une décision que le joueur a mal digérée, faisant une sortie énigmatique sur les réseaux sociaux le lendemain. En interne, tout le monde comprend que le divorce s’impose. Le joueur, déçu mais lucide, ne s’oppose pas à un départ. Le club non plus.