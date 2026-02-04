Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-CUP-MARSEILLE-RENNESAFP
Patrick Tchanhoun

Mercato OM : encore une dernière vente attendue cette semaine

À Marseille, un dossier interne s’est brutalement fissuré. En coulisses, une issue rapide se dessine.

L’Olympique de Marseille n’en a pas fini avec son mercato hivernal. Alors que le club a déjà beaucoup bougé ces dernières semaines, un dernier départ pourrait être acté avant la fermeture de certains marchés encore ouverts. Un dossier sensible, né d’un malaise sportif et humain, accélère aujourd’hui les discussions.

Coupe de Turquie
Kocaelispor crest
Kocaelispor
KOB
Besiktas crest
Besiktas
BJK
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Marseille crest
Marseille
OM
0