Bruges - OM (3-0) : Marseille coule et sort par la petite porte

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée cauchemardesque mercredi en s’inclinant lourdement sur la pelouse du Club Bruges (3-0), lors de la dernière journée de la phase régulière de la Ligue des champions. Dépassés dès les premières minutes, les Marseillais ont été logiquement battus avant de voir leur élimination confirmée quelques minutes plus tard, à distance, sur un but tardif inscrit par Benfica dans un autre match.

Bruges déroule, Marseille impuissant

Rapidement, la rencontre a basculé. Bruges a ouvert le score dès la 5e minute par Mamadou Diakhon, profitant d’un début de match apathique de l’OM. Sept minutes plus tard, Romeo Vermant doublait la mise (12e), sanctionnant une défense marseillaise déjà dépassée. En onze minutes, Marseille se retrouvait dos au mur, incapable de réagir dans l’intensité ou l’organisation.

La suite du match a confirmé l’écart. Bruges, bien en place, a contrôlé les débats face à un OM stérile malgré une possession supérieure (62 %). Les rares tentatives marseillaises, dont une frappe cadrée de Mason Greenwood ou un tir lointain d’Amine Gouiri, n’ont jamais réellement inquiété Simon Mignolet. À l’inverse, les Belges ont continué à se projeter avec danger, multipliant les situations en transition.

Le troisième but est venu sceller définitivement le sort de la rencontre à la 79e minute. Aleksandar Stankovic, déjà passeur décisif sur les deux premiers buts, a conclu une contre-attaque d’une frappe à ras de terre pour porter le score à 3-0. À cet instant, Marseille était virtuellement éliminé, sans avoir montré la moindre capacité de révolte.

De l'espoir au drame : Comment Trubin a brisé l'OM

Pendant de longues minutes, l’OM a pourtant cru à un improbable sursis, porté par l’évolution du classement sur les autres pelouses. Mais ce mince espoir s’est envolé dans le temps additionnel du match entre Benfica et le Real Madrid, lorsqu’un quatrième but portugais est venu faire basculer définitivement la hiérarchie. Un but inscrit par un gardien (!) Marseille a alors reculé à la 25e place, synonyme d’élimination.

Cette sortie brutale conclut une phase de ligue ratée pour l’OM, avec cinq défaites en huit matches. Plus que le scénario cruel, la prestation livrée à Bruges a surtout confirmé les limites actuelles du club au plus haut niveau européen.