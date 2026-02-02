Tensions à l’OM : la sortie énigmatique d’Amir Murillo, De Zerbi visé

Les signaux se multiplient autour d’Amir Murillo. À 29 ans, le latéral panaméen semble clairement sur la sellette à Marseille. Roberto De Zerbi, peu convaincu par son rendement défensif, lui reproche des largesses trop fréquentes dans son couloir. Un désaveu fort, qui place le joueur parmi les candidats au départ en cette fin de mercato.

Dans ce contexte déjà tendu, Murillo a choisi de s’exprimer. Pas par une interview. Ni par une déclaration officielle. Mais par une publication Instagram qui n’a laissé personne indifférent.