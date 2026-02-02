Le mercato hivernal ne se joue pas seulement dans les bureaux ou sur les terrains d’entraînement. À l’OM, les réseaux sociaux deviennent aussi un terrain d’expression. Et parfois, un simple post suffit à révéler un malaise plus profond entre un joueur et son entraîneur.
Tensions à l’OM : la sortie énigmatique d’Amir Murillo, De Zerbi visé
Amir Murillo, un avenir qui s’assombrit à l’OM
Les signaux se multiplient autour d’Amir Murillo. À 29 ans, le latéral panaméen semble clairement sur la sellette à Marseille. Roberto De Zerbi, peu convaincu par son rendement défensif, lui reproche des largesses trop fréquentes dans son couloir. Un désaveu fort, qui place le joueur parmi les candidats au départ en cette fin de mercato.
Dans ce contexte déjà tendu, Murillo a choisi de s’exprimer. Pas par une interview. Ni par une déclaration officielle. Mais par une publication Instagram qui n’a laissé personne indifférent.
Une image lourde de symboles en pleine période de mercato
Sur le visuel partagé, Amir Murillo apparaît seul, au centre d’une armée hostile. Autour de lui, des combattants armés de lances, prêts à l’encercler. Une scène presque épique, à la frontière du mythe, accompagnée d’un message lapidaire : « Quand il n’y a pas d’issue, reste qui tu es ».
Le timing intrigue. En pleine période de mercato, alors que son nom circule en interne, ce message résonne comme un manifeste personnel. Ni justification, ni excuse. Juste une affirmation. Et beaucoup d’interprétations possibles.
Un message adressé à De Zerbi ?
Difficile de ne pas établir un lien entre cette publication et la situation sportive du joueur. Mis à l’écart par son entraîneur, Murillo semble assumer sa manière de jouer, quitte à aller au clash. Le message ressemble à un cri du cœur, mais aussi à une réponse indirecte aux critiques formulées par Roberto De Zerbi.
Sans citer personne, le latéral olympien affirme une chose : il ne changera pas ce qu’il est. Une posture qui peut séduire certains, mais qui complique un peu plus sa place dans un projet où l’exigence tactique prime.
Un divorce qui paraît inévitable
Pendant que l’OM avance sur plusieurs dossiers pour remodeler son secteur défensif, cette sortie publique confirme un climat interne sous tension. Le fossé entre le joueur et son entraîneur semble trop large pour être comblé.
À Marseille, tout indique que l’histoire touche à sa fin. Le message d’Amir Murillo agit comme un dernier symbole, presque un adieu déguisé. Sauf retournement improbable, un départ pourrait se dessiner rapidement. Et cette publication restera comme l’un des épisodes les plus énigmatiques de son passage à l’OM.