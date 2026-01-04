OM - Nantes (0-2) : Sabordage marseillais au Vélodrome !

On attendait des vœux de bonne année, on a eu droit à une lettre de rupture. Pour sa première sortie de 2026 au Vélodrome, l'Olympique de Marseille a offert un spectacle désolant d'autodestruction face à un FC Nantes métamorphosé (0-2). Motivés mais trahis par leurs nerfs, les hommes de Roberto De Zerbi ont sombré dans un cauchemar éveillé, finissant la rencontre à neuf contre onze. Une performance indigne d'un prétendant aux premières places, qui voit aussi le leader lensois s'échapper au loin, tandis que les Canaris, revigorés par un mercato malin, s'offrent une bouffée d'oxygène inespérée.