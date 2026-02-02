OM, De Zerbi fracasse Murillo et confirme les frictions dans le vestiaire

Malgré la sévérité de ses propos, Roberto De Zerbi a tenu à nuancer son discours. « Murillo est une bonne personne, je l'aime beaucoup, c'est un joueur très fort », a-t-il précisé, avant d’élargir son message à l’ensemble du vestiaire. « S'il comprend le sens de cette chose, et ça vaut pour tout le monde : celui qui n'a pas faim ne joue pas et ne vient pas avec moi », a prévenu Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a également cité un contre-exemple récent. « La même faim qu'a eue Mason Greenwood samedi à Paris. L'année dernière, je mettais des coups de marteau. Samedi, je peux dire qu'il a compris ce que je demandais de lui », a expliqué Roberto De Zerbi, illustrant sa méthode par des cas concrets. Pour lui, l’exigence est non négociable.

En conclusion, Roberto De Zerbi a assumé pleinement sa ligne dure. « De par l'histoire du club, on peut faire des erreurs, on peut perdre. Mais il faut avoir cette envie, avoir cette faim et lutter. Et qui n'a pas faim ne joue plus », a-t-il insisté. Avant d’ajouter : « C'est ma décision personnelle. Je suis payé pour ça. Je peux faire des erreurs, mais ce sont des décisions qui sont toujours prises de bonne foi ». Roberto De Zerbi a enfin conclu sur un message fort, révélateur de la fracture actuelle à l’OM : « Murillo est l'un des rares joueurs qui est venu manger chez moi. Il sait combien d'affections je lui ai données. Mais je veux des gens qui ont faim. Sinon, on continuera à prendre des buts sur des touches ». À Marseille, la méthode De Zerbi est désormais claire : l’exigence avant tout.