OM, Roberto De Zerbi met les choses au clair sur son avenir

Face aux interrogations sur sa situation personnelle, Roberto De Zerbi a d’abord tenu à rappeler le cadre. « Rien de particulier. On a perdu un match important. On sort de la Ligue des champions. Il faut qu'on essaie de comprendre. Pablo Longoria et Medhi Benatia, nous avons parlé hier soir. On s'est réuni pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Ce match est aussi en partie de ma faute. On fera tout pour repartir. Je suis encore là. » Par ces mots, Roberto De Zerbi a assumé sa part de responsabilité tout en fermant la porte à toute remise en cause immédiate de sa fonction.

Interrogé sur l’idée d’un départ ou sur une éventuelle obligation de résultats pour se maintenir, Roberto De Zerbi a élargi le débat. « On ne se fait pas pardonner par les résultats mais par le jeu. Pour la 1ere question, j'ai voulu fortement venir à Marseille. C'est la vérité. Il y aussi la part de responsabilité. On m'a appris à assumer les choses. Je le dis à vous, au club, on a fait un mauvais match, c'est tout. Je ne sais pas si je suis l'entraîneur idéal pour l'OM. Du point de vue des résultats, on a fait de bonnes choses. Mais il y a ce manque de régularité et de constance. »