PSG - OM : l’arbitre du Classique connu, bons souvenirs pour les Parisiens

La LFP a levé le voile sur les arbitres de la 21e journée de Ligue 1. Pour le Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, prévu dimanche soir, c’est Willy Delajod qui officiera au Parc des Princes. À 33 ans, l’arbitre français connaît parfaitement les deux clubs et ne débarque pas en terrain inconnu pour ce rendez-vous sous haute tension.

Il sera assisté par Erwan Finjean et Valentin Evrard sur les lignes. Quant à lui, Bastien Dechepy occupera le rôle de quatrième arbitre, tandis que Nicolas Rainville et Romain Lissorgue interviendront à la VAR.