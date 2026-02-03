À quelques jours du choc le plus attendu de la saison en Ligue 1, la désignation de l’homme au sifflet alimente déjà les débats. Entre statistiques parlantes, précédents marquants et tensions persistantes autour de l’arbitrage, le PSG-OM de dimanche soir démarre bien avant le coup d’envoi.
PSG - OM : l’arbitre du Classique connu, bons souvenirs pour les Parisiens
- Getty Images Sport
Willy Delajod désigné pour diriger le Classique
La LFP a levé le voile sur les arbitres de la 21e journée de Ligue 1. Pour le Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, prévu dimanche soir, c’est Willy Delajod qui officiera au Parc des Princes. À 33 ans, l’arbitre français connaît parfaitement les deux clubs et ne débarque pas en terrain inconnu pour ce rendez-vous sous haute tension.
Il sera assisté par Erwan Finjean et Valentin Evrard sur les lignes. Quant à lui, Bastien Dechepy occupera le rôle de quatrième arbitre, tandis que Nicolas Rainville et Romain Lissorgue interviendront à la VAR.
- AFP
Un bilan nettement favorable au PSG
Les chiffres parlent d’eux-mêmes et expliquent pourquoi cette nomination rassure davantage Paris que Marseille. Willy Delajod a dirigé le PSG à 24 reprises toutes compétitions confondues. Résultat : 17 victoires, 4 matchs nuls et seulement 3 défaites, soit un pourcentage de succès de 70,8 %.
Cette saison, il était notamment au sifflet lors du nul concédé par Paris à Lorient (1-1), une rencontre marquée par la blessure de Désiré Doué. À l’inverse, l’OM s’est imposé 3-0 face à Brest sous sa direction.
- AFP
Des précédents marquants face à Marseille
Impossible d’évoquer Delajod sans rappeler le PSG-OM de septembre 2023. Ce soir-là, les Parisiens avaient largement dominé leur rival (4-0) grâce à des réalisations d’Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et un doublé de Gonçalo Ramos. Une référence encore bien ancrée dans les mémoires parisiennes.
Autre succès notable, la victoire 1-0 contre Monaco lors du Trophée des champions en janvier 2025 au Qatar, également arbitrée par Delajod.
- AFP
Marseille, une relation beaucoup plus tendue
Côté marseillais, le tableau se révèle bien moins flatteur. En 19 rencontres dirigées par Delajod, l’OM affiche 8 victoires, 5 nuls et 6 défaites, soit 42 % de succès. Un écart qui ne passe pas inaperçu à Marseille, où l’arbitrage fait régulièrement polémique sous le trio Longoria-Benatia-De Zerbi.
En décembre 2024, après un nul 1-1 contre Lille, Roberto De Zerbi n’avait pas mâché ses mots, estimant que « l'arbitre n'a pas fait un bon match », qu'il ne l’a « jamais eu en main ». Il lui reprochait notamment de ne pas avoir exclu Bafodé Diakité, d’avoir validé le but lillois et d’avoir oublié un penalty sur Jonathan Rowe.
- AFP
Un arbitre encore discret en Europe
À noter que Willy Delajod n’a jamais expulsé un joueur parisien jusqu’ici, mais a déjà infligé deux cartons rouges à l’OM. Sur la scène européenne, il arbitre en Ligue Europa depuis trois saisons, sans encore diriger de match de Ligue des champions, hormis deux tours préliminaires.
Pour rappel, Jérôme Brisard avait officié au match aller au Vélodrome, tandis que Thomas Léonard était désigné pour le récent Trophée des champions disputé au Koweït, remporté par le PSG aux tirs au but.