Réunion inattendue entre supporters et dirigeants de l’OM avant Rennes : "Il faudra…"

Selon les informations rapportées par RMC Sport, la scène s’est déroulée lundi soir, à 20h30, au Centre Robert Louis-Dreyfus. Environ cinquante représentants des associations de supporters ont répondu à l’invitation du club. Face à eux, presque tout l’effectif professionnel, le staff technique au complet et les dirigeants majeurs. Roberto De Zerbi, entouré de ses adjoints, Pablo Longoria et Medhi Benatia, ont participé à cette réunion inhabituelle.

Le ton a surpris. Pas de cris. Pas d’insultes. Des échanges francs mais maîtrisés. Plusieurs participants ont parlé d’un climat « plutôt calme », bien loin des réunions houleuses du passé. L’objectif semblait clair : apaiser, expliquer, et surtout préparer le terrain avant OM-Rennes.