FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENSAFP
Patrick Tchanhoun

Réunion inattendue entre supporters et dirigeants de l’OM avant Rennes : "Il faudra…"

À la Commanderie, une rencontre discrète mais lourde de sens a posé les bases d’un rendez-vous crucial au Vélodrome.

À la veille d’un match décisif contre Rennes en Coupe de France, l’Olympique de Marseille a choisi l’échange plutôt que la rupture. Loin des scènes de tension déjà vues par le passé, le club a ouvert le dialogue avec ses supporters pour tenter de resserrer les rangs avant une soirée à fort enjeu.

  • FRANCE-MARSEILLE-SPORT-FOOTBALL-CHAMPIONS LEAGUE-OLYMPIQUE DE MAAFP

    L’OM ouvre le dialogue avant un tournant de la saison

    Selon les informations rapportées par RMC Sport, la scène s’est déroulée lundi soir, à 20h30, au Centre Robert Louis-Dreyfus. Environ cinquante représentants des associations de supporters ont répondu à l’invitation du club. Face à eux, presque tout l’effectif professionnel, le staff technique au complet et les dirigeants majeurs. Roberto De Zerbi, entouré de ses adjoints, Pablo Longoria et Medhi Benatia, ont participé à cette réunion inhabituelle.

    Le ton a surpris. Pas de cris. Pas d’insultes. Des échanges francs mais maîtrisés. Plusieurs participants ont parlé d’un climat « plutôt calme », bien loin des réunions houleuses du passé. L’objectif semblait clair : apaiser, expliquer, et surtout préparer le terrain avant OM-Rennes.

  • FBL-FRA-CUP-BAYEUX-MARSEILLEAFP

    Une incompréhension partagée sur l’irrégularité

    Très vite, un constat commun est apparu. Tous s’accordent sur la qualité intrinsèque de l’effectif. Pourtant, les résultats ne suivent pas toujours. C’est précisément cette inconstance qui alimente la frustration. Les dirigeants ont reconnu les attentes élevées, tout en rappelant un cap prioritaire : « On espérait mieux faire, mais rien n’est fini ». Ils ont insisté sur l’importance d’accrocher une deuxième qualification consécutive en Ligue des champions afin de poursuivre la progression du club.

    Les supporters, eux, ont pointé un manque de caractère et parfois des choix jugés "bizarres". Des critiques formulées sans débordement, dans un esprit de discussion.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PARIS FCAFP

    Les joueurs montent au créneau

    Côté vestiaire, plusieurs cadres ont pris la parole. Léonardo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia et Timothy Weah ont chacun tenu à s’adresser aux fans. Le message reste simple : engagement total et volonté de répondre présent dès ce mardi face à Rennes.

    Ces prises de parole ont marqué les esprits. Elles ont contribué à installer un sentiment d’union, fragile mais réel, à l’approche d’un match couperet.

  • Roberto De Zerbi Marseille 2025-26Getty

    De Zerbi impliqué et à l’écoute

    Roberto De Zerbi n’a pas esquivé. Le technicien italien a expliqué son investissement quotidien, son malaise face à la situation actuelle et sa compréhension de la colère des tribunes. Il a aussi avoué son incapacité à expliquer l’irrégularité de son équipe. Malgré des échanges parfois désordonnés et peu audibles, l’entraîneur a apprécié ce face-à-face et le soutien annoncé du Vélodrome.

    « On va vous encourager. Il faudra tout donner. Interdiction de perdre face à Rennes. Il faudra gagner à tout prix », ont résumé plusieurs supporters en conclusion.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-MONACOAFP

    Un message clair avant un Vélodrome plein

    Soixante mille personnes sont attendues mardi soir. L’union sacrée n’efface pas les doutes, mais elle fixe une ligne rouge. Le stade poussera. À condition d’y répondre sur le terrain. Même dans un climat cordial, le message reste limpide : Marseille doit gagner.

