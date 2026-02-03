À la veille d’un match décisif contre Rennes en Coupe de France, l’Olympique de Marseille a choisi l’échange plutôt que la rupture. Loin des scènes de tension déjà vues par le passé, le club a ouvert le dialogue avec ses supporters pour tenter de resserrer les rangs avant une soirée à fort enjeu.
Réunion inattendue entre supporters et dirigeants de l’OM avant Rennes : "Il faudra…"
- AFP
L’OM ouvre le dialogue avant un tournant de la saison
Selon les informations rapportées par RMC Sport, la scène s’est déroulée lundi soir, à 20h30, au Centre Robert Louis-Dreyfus. Environ cinquante représentants des associations de supporters ont répondu à l’invitation du club. Face à eux, presque tout l’effectif professionnel, le staff technique au complet et les dirigeants majeurs. Roberto De Zerbi, entouré de ses adjoints, Pablo Longoria et Medhi Benatia, ont participé à cette réunion inhabituelle.
Le ton a surpris. Pas de cris. Pas d’insultes. Des échanges francs mais maîtrisés. Plusieurs participants ont parlé d’un climat « plutôt calme », bien loin des réunions houleuses du passé. L’objectif semblait clair : apaiser, expliquer, et surtout préparer le terrain avant OM-Rennes.
- AFP
Une incompréhension partagée sur l’irrégularité
Très vite, un constat commun est apparu. Tous s’accordent sur la qualité intrinsèque de l’effectif. Pourtant, les résultats ne suivent pas toujours. C’est précisément cette inconstance qui alimente la frustration. Les dirigeants ont reconnu les attentes élevées, tout en rappelant un cap prioritaire : « On espérait mieux faire, mais rien n’est fini ». Ils ont insisté sur l’importance d’accrocher une deuxième qualification consécutive en Ligue des champions afin de poursuivre la progression du club.
Les supporters, eux, ont pointé un manque de caractère et parfois des choix jugés "bizarres". Des critiques formulées sans débordement, dans un esprit de discussion.
- AFP
Les joueurs montent au créneau
Côté vestiaire, plusieurs cadres ont pris la parole. Léonardo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia et Timothy Weah ont chacun tenu à s’adresser aux fans. Le message reste simple : engagement total et volonté de répondre présent dès ce mardi face à Rennes.
Ces prises de parole ont marqué les esprits. Elles ont contribué à installer un sentiment d’union, fragile mais réel, à l’approche d’un match couperet.
- Getty
De Zerbi impliqué et à l’écoute
Roberto De Zerbi n’a pas esquivé. Le technicien italien a expliqué son investissement quotidien, son malaise face à la situation actuelle et sa compréhension de la colère des tribunes. Il a aussi avoué son incapacité à expliquer l’irrégularité de son équipe. Malgré des échanges parfois désordonnés et peu audibles, l’entraîneur a apprécié ce face-à-face et le soutien annoncé du Vélodrome.
« On va vous encourager. Il faudra tout donner. Interdiction de perdre face à Rennes. Il faudra gagner à tout prix », ont résumé plusieurs supporters en conclusion.
- AFP
Un message clair avant un Vélodrome plein
Soixante mille personnes sont attendues mardi soir. L’union sacrée n’efface pas les doutes, mais elle fixe une ligne rouge. Le stade poussera. À condition d’y répondre sur le terrain. Même dans un climat cordial, le message reste limpide : Marseille doit gagner.