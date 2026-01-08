Le trophée était là, à portée de main, scintillant sous les projecteurs du Koweït, prêt à mettre fin à treize longues années de famine sur la Canebière. Mais le football est parfois d'une cruauté absolue. Au terme d'un scénario hitchcockien, le Paris Saint-Germain a brisé le rêve de l'Olympique de Marseille aux tirs au but (2-2, t.a.b.) pour s'adjuger le Trophée des Champions. Les Phocéens, héroïques et dominateurs, pensaient tenir leur exploit à la 90e minute, mais le réalisme froid et la réussite insolente du champion d'Europe en ont décidé autrement. La malédiction continue pour l'OM, tandis que Paris garnit encore son armoire.
Trophée des Champions : Le PSG renverse l'OM dans un scénario dingue
La domination stérile et la punition
Pourtant, cet OM-là n'avait rien d'une victime. Regardant les Parisiens droit dans les yeux, les hommes de De Zerbi ont livré une première période de haute volée, obtenant la bagatelle de douze corners ! Mais dominer n'est pas gagner. Sur une relance coupable de Geronimo Rulli, Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or en titre, ne se faisait pas prier pour punir l'offrande (1-0). Contre le cours du jeu, Paris virait en tête, sauvé à maintes reprises par un Lucas Chevalier des grands soirs, impérial devant Emerson ou Weah.
Chevalier, ange et démon
Le portier parisien, si décrié à l'automne, a longtemps retardé l'échéance. Mais à force de subir, la digue a cédé. Fautif sur une sortie dans les pieds de Greenwood, Chevalier concédait un penalty que l'Anglais transformait pour égaliser (76e). Galvanisé, l'OM profitait d'un poteau de Doué pour placer l'estocade. À la 87e minute, Hamed Traoré, entré en jeu, provoquait le but contre son camp du malheureux William Pacho (1-2). Le peuple marseillais exultait, le trophée semblait enfin acquis.
Le coup de poignard de Ramos
C'était sans compter sur l'orgueil parisien. Au bout du temps additionnel, sur un contre éclair, Barcola remisait intelligemment pour Gonçalo Ramos. Le Portugais, sorti du banc comme son passeur, fusillait Rulli pour arracher l'égalisation in extremis (2-2, 93e). Le coaching de Luis Enrique répondait à celui de De Zerbi. Tout était à refaire.
La rédemption de Chevalier
La séance de tirs au but fut le théâtre de la rédemption définitive de Lucas Chevalier. Imitant son concurrent Safonov, héros de la Coupe Intercontinentale, l'ancien Lillois s'est mué en muraille, repoussant les tentatives de Matt O'Riley et Hamed Traoré. C'est lui qui offre ce titre au PSG. Pour Marseille, la soirée se termine dans les larmes : si près du but, si loin du compte.