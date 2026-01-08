Trophée des Champions : Le PSG renverse l'OM dans un scénario dingue

Le trophée était là, à portée de main, scintillant sous les projecteurs du Koweït, prêt à mettre fin à treize longues années de famine sur la Canebière. Mais le football est parfois d'une cruauté absolue. Au terme d'un scénario hitchcockien, le Paris Saint-Germain a brisé le rêve de l'Olympique de Marseille aux tirs au but (2-2, t.a.b.) pour s'adjuger le Trophée des Champions. Les Phocéens, héroïques et dominateurs, pensaient tenir leur exploit à la 90e minute, mais le réalisme froid et la réussite insolente du champion d'Europe en ont décidé autrement. La malédiction continue pour l'OM, tandis que Paris garnit encore son armoire.