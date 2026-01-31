L’Olympique de Marseille affrontait le Paris FC, samedi, à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Alors que la victoire se dessinait pour eux, les Phocéens craquaient encore dans les dernières minutes et concédaient un nul frustrant face aux Parisiens.
Nouveau sabordage ! L’OM craque face au PFC (2-2)
Le PFC imprécis, l’OM prend les commandes
Trois jours après son élimination douloureuse en Ligue des Champions, l’OM retrouvait un terrain qui lui réussit le mieux ces dernières semaines. 3e de Ligue 1 au coup d’envoi du match, le club phocéen devait se racheter face au Paris FC, ce samedi. C’est donc avec un état d’esprit conquérant que Marseille entamait la rencontre avec un pressing haut sur les Parisiens. Les Olympiens se signalaient dès la 15e minute avec un coup de tête de Mason Greenwood, bien déviée par Kévin Trapp. Mais l’OM profitait d’une faute de main de Mamadou Mbow dans la surface pour passer devant grâce notamment à contre-pied parfait de Greenwood (0-1, 18e).
Libérés, les hommes de Roberto De Zerbi auraient pu faire le break dans la foulée sur un déboulé de Timothy Weah dont la frappe était finalement détournée par Trapp (23e). Cependant, à mesure que les minutes avançaient, le PFC commençait à sortir de son camp pour inquiéter la défense marseillaise. Mais les poulains de Stéphane Gilli manquaient de justesse dans le dernier geste, à l’image du ciseau de Jean-Philippe Krasso qui n’attrapait pas le cadre de Geronimo Rulli (27e). Idem pour l’Olympique de Marseille qui ne parvenait à doubler la mise avant la pause.
Marseille lève le pied, Paris remet les pendules à l’heure
En seconde période, l’OM assiégeait d’emblée la moitié de terrain parisienne et relançait les attaques. Le pressing marseillais payait rapidement avec une passe d’Ethan Nwaneri pour Greenwood dont le centre trouvait Pierre-Emerick Aubameyang pour le but du break (0-2, 54e). Les Phocéens montaient ainsi en régime et obligeaient le PFC à courir derrière le ballon. Les Parisiens manquaient cruellement de solution et ne proposaient plus grand-chose bien que l’OM semblait avoir levé le pied. Mais les ajustements tactiques de Gilli, notamment l’entrée de Jonathan Ikoné, avaient enfin de la réussite puisque c’est l’ancien Lillois qui relançait le suspense en convertissant de la tête, un centre de Mbow (1-2, 82e).
L’OM se faisait peur et cédait même à la pression du PFC en concédant un penalty dans les derniers instants pour une faute de Rulli sur Marshall Munetsi. Un penalty transformé avec brio par Ilan Kebbal qui prenait le gardien argentin à contre-pied (2-2, 90e+3). C’est sur ce résultat que le match prenait sur une nouvelle désillusion marseillaise. L’Olympique de Marseille (3e, 39 pts) voit donc sa place sur le podium être sérieusement menacée alors que le Paris FC (13e, 21 pts) gratte un point précieux dans la course au maintien.