Nouveau sabordage ! L’OM craque face au PFC (2-2)

Trois jours après son élimination douloureuse en Ligue des Champions, l’OM retrouvait un terrain qui lui réussit le mieux ces dernières semaines. 3e de Ligue 1 au coup d’envoi du match, le club phocéen devait se racheter face au Paris FC, ce samedi. C’est donc avec un état d’esprit conquérant que Marseille entamait la rencontre avec un pressing haut sur les Parisiens. Les Olympiens se signalaient dès la 15e minute avec un coup de tête de Mason Greenwood, bien déviée par Kévin Trapp. Mais l’OM profitait d’une faute de main de Mamadou Mbow dans la surface pour passer devant grâce notamment à contre-pied parfait de Greenwood (0-1, 18e).

Libérés, les hommes de Roberto De Zerbi auraient pu faire le break dans la foulée sur un déboulé de Timothy Weah dont la frappe était finalement détournée par Trapp (23e). Cependant, à mesure que les minutes avançaient, le PFC commençait à sortir de son camp pour inquiéter la défense marseillaise. Mais les poulains de Stéphane Gilli manquaient de justesse dans le dernier geste, à l’image du ciseau de Jean-Philippe Krasso qui n’attrapait pas le cadre de Geronimo Rulli (27e). Idem pour l’Olympique de Marseille qui ne parvenait à doubler la mise avant la pause.