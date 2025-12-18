PSG-Flamengo : pourquoi Chevalier et Zabarnyi n’ont pas félicité Safonov comme les autres ?

Mercredi soir, le PSG a décroché un nouveau titre international face à Flamengo au terme d’une finale accrochée (1-1, 2 tirs au but à 1). Dans cette rencontre tendue, Matvey Safonov a occupé le premier rôle. Le gardien russe a écœuré les tireurs brésiliens en stoppant quatre tentatives sur cinq lors de la séance décisive, au point d’impressionner le coach de Flamengo.

Lorsque Safonov a détourné la frappe de Luiz Araujo, la réaction du banc parisien a été instantanée. Staff et joueurs se sont rués vers lui, l’ont enlacé, porté, puis projeté en l’air. Une scène classique après un exploit de ce genre. Presque tout le monde a suivi ce mouvement.