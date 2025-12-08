Tension au PSG : la femme de Zabarnyi lance un message fort, Safonov visé ?

Samedi soir, le Paris Saint-Germain a déroulé face au Stade Rennais avec un succès cinglant (5-0) en Ligue 1. Sportivement, rien à redire. Pourtant, en coulisses, l’ambiance prend une autre dimension. L’absence de dernière minute d’Ilya Zabarnyi, annoncée juste avant le coup d’envoi, a immédiatement déclenché interrogations et murmures.

En conférence de presse, Luis Enrique s’est montré agacé lorsqu’une journaliste l’a interrogé sur un lien possible entre ce forfait et la première titularisation de Matvey Safonov dans les buts parisiens. Le technicien espagnol a répondu sèchement :

« C’est incroyable… À chaque fois que tu poses une question, c’est un petit peu problématique. Tout le temps. Il est malade. Il est malade, tout simplement. Il a été malade les deux derniers jours », a répondu Luis Enrique, frustré.