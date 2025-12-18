Le coach de Flamengo n’en croit pas à ses yeux pour Safonov : "On dirait qu’il a…"

L’ancien défenseur passé par le Real Madrid Castilla et l’Atlético de Madrid refuse de s’attarder sur les regrets, même si la déception reste vive. Flamengo a touché le trophée du doigt. Il le reconnaît, avec une sincérité rare à ce niveau. « Choix, décisions, s'il saute de l'autre côté, le ballon entre », a-t-il souligné, avant de poursuivre.

Pour Filipe Luís, atteindre cette séance face au PSG constitue déjà une performance. Il souligne la maîtrise parisienne, dès l’entame du match, et la capacité du champion d’Europe à imposer son tempo.

« C'était un véritable exploit d'atteindre les tirs au but face à cette équipe, qui a imposé son rythme dès le début du match et nous a posé des difficultés. Eux aussi ont essayé de jouer constamment. Ils ne se sont pas dérobés. Ensuite, leurs variations tactiques nous ont compliqué la tâche. Nous n'avons pas réussi à les percer. Alex Sandro, Varela, Plata et les milieux de terrain ont réalisé une performance impeccable, ces derniers étant déjà à bout de souffle à la 60e minute. Peu importe l'intensité de notre pressing, ils nous repoussent dans leur propre surface. Je n'ai aucun problème à admettre qu'ils sont très bons. Au contraire, je les admire quand je les vois jouer de mes propres yeux », a-t-il poursuivi.