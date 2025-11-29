Le Paris Saint-Germain était en déplacement au Stade Louis II samedi pour y défier l’AS Monaco lors de la 14e journée de Ligue 1. Un choc qui tourné à l’avantage des locaux au grand dam des Parisiens (1-0). Mais au-delà du résultat, c’est le tacle assassin subi par Lucas Chevalier en première mi-temps qui suscite les débats. Et le principal intéressé n’a pas manqué de montrer son dépit après le coup de sifflet final.
Tacle dangereux à Monaco : le coup de gueule justifié de Lucas Chevalier
L’infirmerie, le bouc-émissaire du PSG cette saison
Le Paris Saint-Germain au du mal à enchainer cette saison. Impérial, voire intouchable, la saison dernière, le club de la capitale a déjà perdu trois matchs lors de cet exercice. Après l’OM (1-0) et le Bayern Munich (1-2), le PSG a concédé ce samedi un nouveau revers face à Monaco. Des couacs que Lucas Chevalier met sur le compte des nombreux blessés dénombrés à Paris cette saison.
« Y a eu pas mal de choses qui n'ont pas été aujourd'hui. On a manqué d'impact, on a perdu des ballons un peu bêtes. Je pense qu'on n’était pas à 100%. Monaco a été un peu plus tranchant. On a poussé dans les 10 dernières minutes, mais ce n'était pas suffisant. On a beaucoup de blessés depuis le début de saison, on enchaîne beaucoup. C'est une saison particulière par rapport à la saison dernière », lance le gardien du PSG au micro de Ligue 1+.
Lucas Chevalier reconnait la supériorité de Monaco
Cependant, ces blessés n’empêchent pas le PSG (1er, 30 pts) d’occuper la première place de Ligue 1 avec deux points d’avance sur l’OM (2e, 28 pts) qui pourrait lui chiper la vedette en cas de victoire contre Toulouse, ce soir (21h 05). Les hommes de Luis Enrique ont plutôt manqué de justesse lors de chacune de leurs défaites, à l’instar de celle contre l’ASM où ils ont été surpris par une frappe de Takumi Minamino à la 68e minute (1-0).
« Pour parler du match, je pense qu'on ne mérite pas beaucoup aujourd'hui. On est tombés sur une belle équipe, je pense qu'on n'a pas mis assez les ingrédients dans tous les compartiments. Face à des équipes européennes, des équipes comme Monaco, parfois c'est dur avec l'enchaînement des matchs. Faut se servir de ça pour la suite », reconnait finalement Lucas Chevalier au micro de BeIN Sports.
Le PSG crie au scandale après le tacle dangereux de Camara sur Chevalier
S’il est l’une des attractions de ce match, le gardien international français aurait pu ne pas terminer le choc face à Monaco. La faute notamment à un tacle dangereux de Lamine Camara sur sa cheville en première mi-temps alors Lucas Chevalier tentait de dégager le ballon. Mais le milieu de terrain sénégalais n’a été sanctionné que d’un carton jaune de la part de Clément Turpin. S’il a confié à Ligue 1+ que « ça pourrait aller mieux » pour sa cheville, Lucas Chevalier affirme ensuite que cette action aurait pu lui coûter sa carrière.
« Pour ma cheville, écoutez..., je pense que tout le monde a vu... Je pense qu'aujourd'hui ma carrière aurait pu prendre un tournant et j'ai eu beaucoup de chance. Je ne l'ai pas ressassé, c'était passé. Mais je pense que des fois il y a des gestes qu'on doit éviter. Aujourd'hui, je sais juste que j'ai eu beaucoup de chance et que je vais pouvoir continuer à faire du foot toutes les semaines », regrette-t-il au micro de BeIN Sports.
Même son de cloche du côté de Luis Enrique qui aura eu très peur pour son gardien. « Chevalier a eu beaucoup de chance aujourd’hui, parce que je pense que... Mais je ne dirais rien de plus, car ce n'est pas mon travail. Mais c'est incroyable », ajoute l’entraineur du PSG. Si Lamine Camara s’est excusé auprès de Lucas Chevalier après l’action, l’ancien gardien du LOSC n’a visiblement pas digéré et ne s’est pas privé de le faire savoir.