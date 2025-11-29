Tacle dangereux à Monaco : le coup de gueule justifié de Lucas Chevalier

S’il est l’une des attractions de ce match, le gardien international français aurait pu ne pas terminer le choc face à Monaco. La faute notamment à un tacle dangereux de Lamine Camara sur sa cheville en première mi-temps alors Lucas Chevalier tentait de dégager le ballon. Mais le milieu de terrain sénégalais n’a été sanctionné que d’un carton jaune de la part de Clément Turpin. S’il a confié à Ligue 1+ que « ça pourrait aller mieux » pour sa cheville, Lucas Chevalier affirme ensuite que cette action aurait pu lui coûter sa carrière.

« Pour ma cheville, écoutez..., je pense que tout le monde a vu... Je pense qu'aujourd'hui ma carrière aurait pu prendre un tournant et j'ai eu beaucoup de chance. Je ne l'ai pas ressassé, c'était passé. Mais je pense que des fois il y a des gestes qu'on doit éviter. Aujourd'hui, je sais juste que j'ai eu beaucoup de chance et que je vais pouvoir continuer à faire du foot toutes les semaines », regrette-t-il au micro de BeIN Sports.

Même son de cloche du côté de Luis Enrique qui aura eu très peur pour son gardien. « Chevalier a eu beaucoup de chance aujourd’hui, parce que je pense que... Mais je ne dirais rien de plus, car ce n'est pas mon travail. Mais c'est incroyable », ajoute l’entraineur du PSG. Si Lamine Camara s’est excusé auprès de Lucas Chevalier après l’action, l’ancien gardien du LOSC n’a visiblement pas digéré et ne s’est pas privé de le faire savoir.