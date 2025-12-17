Matvei Safonov offre le toit du monde et le sextuplé au PSG

Sous le ciel scintillant de Doha, le Paris Saint-Germain a touché les étoiles et écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football français. Au bout d'une nuit interminable et d'un suspense insoutenable, le club de la capitale est devenu le premier représentant tricolore à soulever la Coupe Intercontinentale, effaçant le spectre de 1993 qui hantait l'OM. Vainqueur de Flamengo aux tirs au but (1-1 a.p., 3-1 t.a.b.), le PSG boucle une année 2025 légendaire par un sixième trophée, égalant les records mythiques du Barça 2009 et du Bayern 2013. Une apothéose célébrée par un Nasser Al-Khelaïfi aux anges, bras en écharpe après un accident de padel, mais triomphant sur ses terres.