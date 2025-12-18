Mercredi soir, Paris a ajouté une ligne prestigieuse à son palmarès. Face à Flamengo, la rencontre a basculé lors de la séance de tirs au but, après un match accroché conclu sur un score de parité (1-1). Dans cet exercice sous haute tension, Matvey Safonov a changé le cours de l’histoire. Le portier russe a repoussé quatre tentatives adverses, offrant à son équipe la Coupe intercontinentale (2-1 aux t.a.b.).

À 26 ans, Safonov a signé une performance de très haut niveau, faite de sang-froid, d’anticipation et de lecture du jeu. Chaque arrêt a renforcé son aura auprès du public parisien et de ses coéquipiers, conscients d’avoir assisté à un moment charnière de la saison.