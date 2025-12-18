La finale de la Coupe intercontinentale a offert au Paris Saint-Germain un nouveau trophée… et un sujet brûlant. En éclipsant les débats par une prestation décisive, Matvey Safonov a replacé la question du poste de gardien au cœur de l’actualité parisienne. Mais Luis Enrique, fidèle à sa ligne, a refusé d’entrer dans le jeu.
Concurrence Safonov-Chevalier au PSG : la réponse sèche de Luis Enrique sur le sujet
Une finale marquée par l’empreinte de Safonov
Mercredi soir, Paris a ajouté une ligne prestigieuse à son palmarès. Face à Flamengo, la rencontre a basculé lors de la séance de tirs au but, après un match accroché conclu sur un score de parité (1-1). Dans cet exercice sous haute tension, Matvey Safonov a changé le cours de l’histoire. Le portier russe a repoussé quatre tentatives adverses, offrant à son équipe la Coupe intercontinentale (2-1 aux t.a.b.).
À 26 ans, Safonov a signé une performance de très haut niveau, faite de sang-froid, d’anticipation et de lecture du jeu. Chaque arrêt a renforcé son aura auprès du public parisien et de ses coéquipiers, conscients d’avoir assisté à un moment charnière de la saison.
Le choix fort de Luis Enrique dans les cages
Pour cette finale, Luis Enrique disposait pourtant de ses deux gardiens principaux. Lucas Chevalier, recruté l’été dernier, figurait bien dans le groupe. Le portier français était même pressenti titulaire, mais le technicien espagnol a opté pour Safonov. Un choix assumé, dans un contexte particulier.
Chevalier revenait tout juste d’un choc violent à la cheville droite, subi contre l’AS Monaco fin novembre. Depuis le début de l’exercice, son rendement restait irrégulier, sans offrir toutes les garanties attendues à ce poste stratégique. Safonov, lui, a su saisir sa chance. Aligné lors de quatre rencontres consécutives, il n’a concédé que trois buts, affichant une régularité rassurante.
Une hiérarchie relancée… mais un débat repoussé
Logiquement, la question d’un possible changement de hiérarchie s’est invitée en conférence de presse. Luis Enrique, interrogé sur l’avenir du poste de gardien, n’a toutefois laissé aucune place à l’interprétation. Visiblement peu enclin à ouvrir ce dossier, l’entraîneur parisien a choisi de temporiser, voire de fermer la discussion.
« Tu penses que c’est le moment de parler de ça ? C’est le moment d’être uni. C’est le moment de profiter de gagner encore un trophée. C’est le moment de féliciter tous les joueurs. Ceux qui ont joué et ceux qui n’ont pas joué. Et le moment de féliciter nos supporters. On veut marquer l’histoire. On continue à marquer l’histoire. Il faut profiter de ces moments », a répondu l’Asturien.
Un message clair, centré sur le collectif, loin des projections individuelles.
Safonov encensé jusque dans le camp adverse
Si Luis Enrique se montre prudent, les observateurs, eux, n’ont pas manqué de saluer la performance du gardien russe. À commencer par Filipe Luis, entraîneur de Flamengo, impressionné par la préparation et l’exécution de Safonov lors des tirs au but.
« Les gardiens, les analystes et les entraîneurs étudient et se transmettent les informations. Le gardien du PSG a sans doute très bien étudié. Le temps d’arrêt sur le penalty de Pedro, son placement au centre pour celui de Léo... on dirait qu’il a observé notre entraînement d'hier. Vraiment admirable. Félicitations à Paris, qui n'a pas remporté le championnat uniquement aux tirs au but. Ils ont réalisé une saison fantastique et l'ont mérité. Je préfère féliciter Paris et son gardien qui a arrêté tous ces tirs au but et a permis à son équipe de devenir championne », a déclaré le coach brésilien à propos de Safonov.
Des mots forts, qui soulignent la dimension mentale et tactique de la prestation parisienne.
Un avenir encore flou dans les cages parisiennes
À court terme, aucune réponse définitive ne tombera. Luis Enrique préfère savourer le trophée, préserver l’équilibre du vestiaire et maintenir la pression compétitive. Safonov a frappé fort. Chevalier reste une option crédible. La saison continue, et le PSG avance, porté par une ambition intacte et une concurrence désormais bien réelle à son dernier rempart.