Pour la seizième journée de Ligue 1, le PSG retrouve le championnat après sa récente rencontre en Ligue des champions. Luis Enrique a communiqué la liste des joueurs retenus pour le déplacement à Metz ce samedi soir à 19 heures, un groupe marqué par des absences et des retours notables.
Le groupe du PSG contre Metz avec deux grands retours et deux forfaits
- Getty Images Sport
Deux forfaits de poids pour le PSG
Luis Enrique doit composer sans Marquinhos et Ousmane Dembélé pour ce dernier match de l’année 2025 en Ligue 1. Le capitaine brésilien, touché à la hanche droite mercredi contre l’Athletic Club, est victime d’une fatigue musculaire et doit déclarer forfait. Quant à l’attaquant français, malade avant la rencontre de Ligue des champions, il a repris l’entraînement hier mais restera préservé contre Metz.
Ces deux absences privent le PSG de ses éléments les plus expérimentés, et Luis Enrique devra ajuster son système défensif et offensif pour compenser.
- AFP
Deux retours attendus dans le groupe
À l’inverse, le PSG enregistre le retour de Lucas Chevalier et Lucas Beraldo. Le gardien avait manqué les deux derniers matches du club en raison d’une blessure à la cheville subie contre Monaco. Quant à Beraldo, il revient après une surcharge au mollet gauche, ce qui renforce le secteur défensif pour affronter Metz.
Quentin Ndjantou figure également dans le groupe, confirmant sa place parmi les joueurs régulièrement convoqués par Luis Enrique depuis plusieurs semaines.
- AFP
Un match stratégique pour clore l’année
Cette composition offre un mélange d’expérience et de jeunesse, avec des solutions multiples à la fois en défense et en attaque. Les choix tactiques de Luis Enrique seront cruciaux, surtout face à un Metz qui joue ses cartes à domicile.
Pour le PSG, cette rencontre est l’occasion de consolider sa position au classement et de terminer 2025 sur une note positive en championnat. Malgré les forfaits, les retours et la profondeur du groupe offrent des options intéressantes. Luis Enrique devra jongler entre rotation et exigence, en espérant que les cadres absents récupèrent pleinement pour les échéances à venir.
Le groupe du PSG contre Metz :
Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
Défenseurs : Beraldo, Zabarnyi, Mendes, Pacho, Hernandez
Milieux : Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, Neves
Attaquants : Ramos, Kvaratskhelia, Doué, Lee, Barcola, Ndjantou, Mbaye