Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-PSGAFP
Patrick Tchanhoun

Le groupe du PSG contre Metz avec deux grands retours et deux forfaits

Le PSG se déplace à Metz ce samedi avec deux retours majeurs mais aussi deux absents de taille. Luis Enrique dévoile son groupe.

Pour la seizième journée de Ligue 1, le PSG retrouve le championnat après sa récente rencontre en Ligue des champions. Luis Enrique a communiqué la liste des joueurs retenus pour le déplacement à Metz ce samedi soir à 19 heures, un groupe marqué par des absences et des retours notables.

Ligue 1
Metz crest
Metz
MET
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
0