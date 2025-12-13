Le groupe du PSG contre Metz avec deux grands retours et deux forfaits

Cette composition offre un mélange d’expérience et de jeunesse, avec des solutions multiples à la fois en défense et en attaque. Les choix tactiques de Luis Enrique seront cruciaux, surtout face à un Metz qui joue ses cartes à domicile.

Pour le PSG, cette rencontre est l’occasion de consolider sa position au classement et de terminer 2025 sur une note positive en championnat. Malgré les forfaits, les retours et la profondeur du groupe offrent des options intéressantes. Luis Enrique devra jongler entre rotation et exigence, en espérant que les cadres absents récupèrent pleinement pour les échéances à venir.