C’est la pause en Ligue 1 française. Ce jeudi, Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, a pris la parole pour dresser le bilan de la première moitié de saison. Avec l’équipe qui occupe actuellement la troisième place de Ligue 1 et en course pour les barrages de la Ligue des champions, Longoria a détaillé les réussites, les axes d’amélioration et les perspectives pour l’avenir, tout en abordant mercato, blessures et projet de formation.
OM : Pablo Longoria dresse le bilan de mi-saison et dévoile ses ambitions pour l’avenir
Une première moitié de saison satisfaisante
La saison 2025-2026 de l’OM a démarré dans un contexte de défis multiples. Pablo Longoria préfère scinder cette première partie en trois phases distinctes pour mieux analyser la progression de l’équipe :
« Je peux diviser la saison en trois parties: une période de compétition jusqu'au 1er septembre où différentes choses se passent en plein mercato avec une recherche d'équilibre. Il y a une saison qui commence le 1er septembre une fois que le mercato est terminé. On a commencé la saison après septembre avec un optimisme important contre Lorient, puis au Bernabéu où nous avons commencé avec enthousiasme et optimisme. Nous sommes arrivés à la trêve internationale d'octobre dans une situation positive et une bonne dynamique. Puis, nous sommes rentrés dans une normalité avec l'enchainement des matchs et le calendrier actuel. On avait anticipé comment gérer l'énergie mentalement, physiquement avec l'enchainement des matchs et la présence en ligue des champions. On sait le lien de l'OM avec la Ligue des champions. Lors de nos dernières saisons, on est passé de zéro point, puis à trois points, puis à six points et cette année nous sommes à 9 points dans ce nouveau format. On voit une évolution; Le nouveau format est plus compliqué. On souffre encore mentalement et physiquement dans l'énergie dépensée face à ces doubles compétitions. On est à 32 points, on est 2,2 points/match depuis le 1er septembre. Et en Ligue des champions, on a de bonnes possibilités de passer en barrages, Je crois que je suis content, nous sommes dans la normalité de ce qu'on souhaitait. Je suis content, fier, mais satisfait, c'est un grand mot ».
Longoria souligne ici la progression de l’équipe dans ce nouveau format de Ligue des champions. Avec 32 points cumulés depuis septembre et un rythme moyen de 2,2 points par match (toutes compétitions confondues), Marseille semble solide et compétitif, même si la fatigue mentale et physique reste un facteur à surveiller. La dynamique observée contre Lorient et au Bernabéu a clairement donné le ton d’un groupe ambitieux, conscient de ses forces mais aussi de ses limites.
- AFP
Le mercato hivernal : vendre pour renforcer l’équilibre
Avec l’objectif économique du club toujours en ligne de mire, Pablo Longoria envisage un mercato d’hiver réfléchi. Si plusieurs noms sont associés au club, le président indique qu’il y aura du mouvement en janvier.
« Je vais être très clair: quand tu commences la saison, tu as un objectif économique. Lors du mercato d'été, tu as voyagé plus haut que prévu avec des circonstances qu'on n'avait pas prévues. Le mercato de janvier doit être une situation où nous maintenons le niveau de compétitivité de l'équipe et chercher à alléger les finances du club », a-t-il ajouté.
L’idée est donc de trouver un juste milieu entre compétitivité et stabilité financière. Certains joueurs pourraient être transférés si cela permet de renforcer l’équilibre des comptes, sans pour autant affaiblir l’équipe. La prudence est de mise : l’objectif n’est pas de se défaire de titulaires mais d’optimiser l’effectif.
- AFP
Une rotation offensive à renforcer : une doublure pour Greenwood
Le président de l’OM a évoqué la nécessité de trouver des alternatives, notamment sur des postes clés où la rotation est limitée. Il cite notamment Greenwood, dont le temps de jeu est très élevé :
« On doit chercher tout le temps comment améliorer l'équipe. Si j'analyse un peu l'effectif, on voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c'est peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood qui affiche un nombre de minutes très haut. En indiquant que l'objectif est d'alléger le coût de l'équipe, s'il y a des possibilités dans cas, il est nécessaire d'avoir un joueur offensif en plus ».
L’idée est claire : l’OM veut consolider ses options offensives tout en limitant les dépenses. Une stratégie qui combine prudence financière et ambition sportive.
- Getty Images Sport
Hojbjerg reste à Marseille, la Juventus surveille
Depuis plusieurs mois, Pierre-Emile Hojbjerg est courtisé par la Juventus, qui est prête à casser sa tirelire pour le milieu danois. Mais Longoria a tranché fermement :
« Il n'y a pas de discussion. Nous avons une position ferme, on ne veut se priver d'aucun joueur important dans notre effectif. Il n'y a rien et il n'y a aucune possibilité que Pierre puisse partir. Je ferme complètement la porte ».
Cette déclaration met fin aux rumeurs de transfert et envoie un signal fort : l’OM entend garder ses cadres pour assurer la stabilité du groupe.
- AFP
Gérer les blessures et préserver la compétitivité
L’OM a connu plusieurs blessures simultanées, ce qui a mis le club à l’épreuve. Longoria explique comment le club a géré cette situation délicate :
« Quand tu as neuf joueurs blessés au même moment, personne n'est content. Ce n'est pas un problème de personnes mais dans ce moment, tu es en alerte avec en numéro 1, la santé des joueurs. En 2, c'est comment conserver la compétitivité malgré les absents, on s'est amélioré là-dessus. A partir du moment où les gens commencent à travailler ensemble - on a changé une partie du département médical - il faut du temps pour connaître la méthodologie du staff de Roberto De Zerbi. Il a fallu du temps pour cette adaptation mais tout est en ordre et ça s'est remis dans un bon schéma ».
Le président met l’accent sur la priorité donnée à la santé des joueurs tout en maintenant une compétitivité maximale. L’adaptation au nouveau staff médical a été progressive mais efficace.
- AFP
L’avenir de Bilal Nadir : une situation sensible
Longoria a abordé le cas de Bilal Nadir, dont le contrat se termine en juin :
« Bilal Nadir est passé par différents moments dans son parcours à Marseille avec des débuts compliqués. Il a passé beaucoup de temps ici, on est en conversation pour prolonger mais tu dois t'adapter à chaque cas. Avec ce qu'il s'est passé à Angers (malaise), c'est une situation individuelle sensible. On espère arriver à un accord ».
La prudence est de mise sur ce dossier, où la santé et le bien-être du joueur restent primordiaux avant toute décision contractuelle.
- AFP
De Zerbi : une collaboration à long terme
Le président se montre très clair sur ses intentions avec l’entraîneur Roberto De Zerbi, arrivé sur la Canebière à l’été 2024. Le dirigeant espagnol veut voir le technicien italien rester à Marseille le plus longtemps possible, même si des géants d’Europe suivent sa situation :
« La situation est très claire. On souhaite qu'il continue beaucoup d'années ici à l'OM. J'espère qu'il sera mon entraîneur tout au long de mon passage à l'OM. Quand tu connais la personne, je suis chaque jour un peu plus content de travailler avec lui. Avec ce type de personnes d'un niveau extraordinaire - il est l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe -, je ne crois pas que ce soit le moment de parler de l'avenir en plein cœur des compétitions. Il faut avoir une discussion sincère dans les moments opportuns. Il commence à parler français, c'est un bon signal. Dans le monde professionnel, il faut voir si les attentes de tout le monde sont alignées. Il faut aussi s'aligner avec l'ambition de de Zerbi ».
Longoria mise sur une relation durable, basée sur la confiance et la cohérence. L’OM souhaite un projet stable autour de son entraîneur, tout en veillant à ce que les ambitions du club et celles de De Zerbi restent alignées.
- AFP
Miser sur la formation locale
Le développement des jeunes talents locaux est au cœur de la stratégie de Longoria :
« Il faut travailler avec cohérence et unité. Il y a une évolution importante, je suis très content du travail de Titou (Hasni, directeur du centre de formation) et de l'implication de Medhi (Benatia). Si tu t'impliques à travailler avec des jeunes, ça se reproduit avec l'équipe première. La chose la plus difficile est d'avoir le courage de les mettre sur le terrain. On veut continuer sur cette direction, continuer (avec les jeunes du) centre de formation. On veut des talents locaux plus importants. Quand Konaté a débuté avec Leipzig, j'ai eu mal au cœur, de le voir passer par le club et de faire sa première apparition ailleurs. Il y a un niveau d'implication très important de toute la direction sportive. Le résultat n'est pas la chose la plus importante chez les jeunes, tu dois travailler de manière vertical mais pas horizontal mais les résultats sont une conséquence de voir une évolution ».
La philosophie est claire : l’OM veut favoriser l’émergence de jeunes talents locaux, les intégrer progressivement à l’équipe première et assurer un futur durable pour le club.
- Getty Images Sport
Un OM ambitieux mais pragmatique
Entre satisfaction, gestion prudente du mercato et projet de formation ambitieux, Pablo Longoria trace une ligne claire pour l’avenir. L’OM se positionne comme un club compétitif en Ligue 1 et ambitieux en Ligue des champions, tout en veillant à sa santé financière et au développement de ses talents locaux. La mi-saison marque un point positif, mais la prudence et l’équilibre restent les maîtres mots pour aborder les mois à venir.
Le président de l’OM reste ainsi à l’écoute des performances de son équipe, mais surtout attentif à la santé et à la stabilité du club. Entre ambitions sportives et pragmatisme économique, Marseille semble prêt à poursuivre son ascension avec méthode et rigueur.