OM : Pablo Longoria dresse le bilan de mi-saison et dévoile ses ambitions pour l’avenir

La saison 2025-2026 de l’OM a démarré dans un contexte de défis multiples. Pablo Longoria préfère scinder cette première partie en trois phases distinctes pour mieux analyser la progression de l’équipe :

« Je peux diviser la saison en trois parties: une période de compétition jusqu'au 1er septembre où différentes choses se passent en plein mercato avec une recherche d'équilibre. Il y a une saison qui commence le 1er septembre une fois que le mercato est terminé. On a commencé la saison après septembre avec un optimisme important contre Lorient, puis au Bernabéu où nous avons commencé avec enthousiasme et optimisme. Nous sommes arrivés à la trêve internationale d'octobre dans une situation positive et une bonne dynamique. Puis, nous sommes rentrés dans une normalité avec l'enchainement des matchs et le calendrier actuel. On avait anticipé comment gérer l'énergie mentalement, physiquement avec l'enchainement des matchs et la présence en ligue des champions. On sait le lien de l'OM avec la Ligue des champions. Lors de nos dernières saisons, on est passé de zéro point, puis à trois points, puis à six points et cette année nous sommes à 9 points dans ce nouveau format. On voit une évolution; Le nouveau format est plus compliqué. On souffre encore mentalement et physiquement dans l'énergie dépensée face à ces doubles compétitions. On est à 32 points, on est 2,2 points/match depuis le 1er septembre. Et en Ligue des champions, on a de bonnes possibilités de passer en barrages, Je crois que je suis content, nous sommes dans la normalité de ce qu'on souhaitait. Je suis content, fier, mais satisfait, c'est un grand mot ».

Longoria souligne ici la progression de l’équipe dans ce nouveau format de Ligue des champions. Avec 32 points cumulés depuis septembre et un rythme moyen de 2,2 points par match (toutes compétitions confondues), Marseille semble solide et compétitif, même si la fatigue mentale et physique reste un facteur à surveiller. La dynamique observée contre Lorient et au Bernabéu a clairement donné le ton d’un groupe ambitieux, conscient de ses forces mais aussi de ses limites.