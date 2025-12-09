L’Olympique de Marseille était en déplacement sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise, mardi soir, à l’occasion de la 6e journée de Ligue des Champions. Un match piège dont les Phocéens ont réussi à s’extirper en se montrant plus cliniques devant les buts.
L’OM s’offre l’Union St.Gilloise dans la douleur (2-3)
- AFP
L’OM répond aux assauts belges
Nouveau déplacement périlleux pour l’OM ce soir après Lille, vendredi dernier. Un match épineux contre l’Union St.Gilloise, d’autant plus que les Phocéens voyagent mal ces dernières semaines. C’est d’ailleurs la tendance qui se dégageait une nouvelle fois après l’ouverture du score précoce des Belges. Sur la première incursion de l’Union, Khalaili surprenait déjà Geronimo Rulli d’une frappe sèche au ras du poteau (1-0, 6e). Mais les Marseillais ne se laissaient pas submerger par les doutes. Ils réagissaient quelques minutes plus tard avec Igor Paixao qui reprenait un ballon repoussé par Scherpen suite à une frappe de Pierre-Emerick Aubameyang (1-1, 15e).
L’Olympique de Marseillais tenait ensuite le ballon et obligeait l’Union à opter pour les contres. Timothy Weah passait de donner l’avantage aux siens après avoir éliminé deux défenseurs, mais sa frappe passait près du poteau (34e). C’est finalement Mason Greenwood qui permettait à l’OM de prendre les devants dans ce match en profitant d’une combinaison avec Aubameyang pour fusiller le gardien néerlandais de l’Union (1-2, 41e). C’est sur ce score que les deux équipes rentraient aux vestiaires avant de revenir pour la seconde période.
- AFP
L’OM fait le break, l’Union manque de chance
Un second acte qui démarrait avec les Belges qui avaient la main mise sur le ballon d’entrée. Ce qui n’empêchait, toutefois, pas l’OM de frapper fort rapidement. Lancé en profondeur par Matt O’Riley, Greenwood se débarrassait de son vis-à-vis avant d’ajuster Scherpen (1-3). L’Union essayait de répondre avec Khalaili mais sa frappe ne trouvait pas le cadre (65e). Juste après, Geronimo Rulli était sur la trajectoire pour mettre en échec Sofiane Boufal (68e). Mais les Belges finiront par réduire le score grâce encore à Anan Khalaili qui reprenait de volée un ballon dévié par Rulli (2-3, 71e). Le gardien argentin devait ensuite se déployer pour empêcher Boufal de remettre les pendules à l’heure (74e).
L’OM craquait finalement sur un but de Kevin Mac Allister mais était sauvé par la Var qui l’invalidait pour un hors-jeu de l’Argentin (77e). Les esprits se chauffaient dans les dernières minutes avec des fautes commises par les deux équipes. L’OM était encore sauvé par la Var sur un nouveau but de Promise David, finalement invalidé pour un hors-jeu très millimétré (89e). Rulli et sa défense faisaient ensuite front face aux assauts belges pour conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire permet à l’Olympique de Marseille (16e, 9 pts) de conforter sa place parmi les barragistes tandis que l’Union Saint-Gilloise (6 pts) reste scotchée à la 25e place.