L’OM s’offre l’Union St.Gilloise dans la douleur (2-3)

Un second acte qui démarrait avec les Belges qui avaient la main mise sur le ballon d’entrée. Ce qui n’empêchait, toutefois, pas l’OM de frapper fort rapidement. Lancé en profondeur par Matt O’Riley, Greenwood se débarrassait de son vis-à-vis avant d’ajuster Scherpen (1-3). L’Union essayait de répondre avec Khalaili mais sa frappe ne trouvait pas le cadre (65e). Juste après, Geronimo Rulli était sur la trajectoire pour mettre en échec Sofiane Boufal (68e). Mais les Belges finiront par réduire le score grâce encore à Anan Khalaili qui reprenait de volée un ballon dévié par Rulli (2-3, 71e). Le gardien argentin devait ensuite se déployer pour empêcher Boufal de remettre les pendules à l’heure (74e).

L’OM craquait finalement sur un but de Kevin Mac Allister mais était sauvé par la Var qui l’invalidait pour un hors-jeu de l’Argentin (77e). Les esprits se chauffaient dans les dernières minutes avec des fautes commises par les deux équipes. L’OM était encore sauvé par la Var sur un nouveau but de Promise David, finalement invalidé pour un hors-jeu très millimétré (89e). Rulli et sa défense faisaient ensuite front face aux assauts belges pour conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire permet à l’Olympique de Marseille (16e, 9 pts) de conforter sa place parmi les barragistes tandis que l’Union Saint-Gilloise (6 pts) reste scotchée à la 25e place.