À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes et affine sa stratégie. Entre profils confirmés et paris sur l’avenir, le club phocéen scrute aussi les talents émergents du football européen. Parmi eux, un défenseur formé à Bergame commence à attirer les regards.
Mercato OM : De Zerbi fonce sur un crack de l’Atalanta Bergame
- IMAGO
L’OM attentif aux jeunes profils du marché
Le marché des transferts commence à s’agiter à Marseille. Ces derniers jours, plusieurs noms circulent avec insistance autour du club olympien. L’OM avance notamment sur le dossier du jeune Marocain Ziyad Baha et a relancé la piste menant à Souffian El Karouani. Dans le même temps, la cellule de recrutement marseillaise observe d’autres profils, moins exposés médiatiquement mais jugés très prometteurs.
Cette approche s’inscrit dans une volonté claire : anticiper, investir tôt et sécuriser des joueurs capables de progresser dans un environnement exigeant comme celui du Vélodrome.
- Getty Images Sport
Gabriel Ramaj, un capitaine déjà très suivi
A en croire les informations du journaliste italien Rudy Galetti, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui surveillent de près Gabriel Ramaj. Âgé de 19 ans, le défenseur central gaucher évolue avec l’équipe Primavera de l’Atalanta Bergame, où il porte le brassard de capitaine.
Cette saison, Ramaj affiche une activité soutenue. Il a disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues, dont cinq en Youth League, la Ligue des champions réservée aux U19. Dans ces matchs européens, il a souvent démontré une vraie personnalité, rare à cet âge, en guidant sa ligne défensive avec calme.
- Getty Images Sport
Un profil technique et mental qui séduit
Considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération en Italie, Gabriel Ramaj se distingue par plusieurs qualités. À l’aise avec le ballon, il relance proprement et ose casser les lignes lorsque l’espace s’ouvre. Son sens de l’anticipation et son placement limitent les situations dangereuses, tandis que son leadership naturel rassure ses partenaires.
Formé à l’Atalanta, réputée pour son travail avec les jeunes, le joueur d’origine albanaise continue de progresser dans un cadre structuré, mais son avenir immédiat reste flou.
- Getty Images Sport
Une concurrence européenne et un avenir à définir
Marseille n’avance pas seul sur ce dossier. Toujours selon Rudy Galetti, le Slavia Prague et le FC Saint-Gall suivent également la situation du jeune défenseur. Malgré son potentiel, Ramaj n’a pas encore goûté au football professionnel avec l’équipe première de la Dea, un élément qui alimente les interrogations autour de la suite de sa trajectoire.
La direction de l’Atalanta reste consciente de la valeur de son joueur, actuellement estimé à 250 000 euros par Transfermarkt. D’après la même source, « les prochaines semaines pourraient être décisives pour l’avenir de Gabriel Ramaj ». Un timing qui pourrait offrir une fenêtre d’opportunité à l’OM, toujours attentif aux talents en devenir.