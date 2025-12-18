Mercato OM : De Zerbi fonce sur un crack de l’Atalanta Bergame

Le marché des transferts commence à s’agiter à Marseille. Ces derniers jours, plusieurs noms circulent avec insistance autour du club olympien. L’OM avance notamment sur le dossier du jeune Marocain Ziyad Baha et a relancé la piste menant à Souffian El Karouani. Dans le même temps, la cellule de recrutement marseillaise observe d’autres profils, moins exposés médiatiquement mais jugés très prometteurs.

Cette approche s’inscrit dans une volonté claire : anticiper, investir tôt et sécuriser des joueurs capables de progresser dans un environnement exigeant comme celui du Vélodrome.