Mercato OM, la Juventus avance ses pions pour Pierre-Emile Hojbjerg

Depuis son arrivée à Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg s’est imposé comme un élément central du dispositif de Roberto De Zerbi. Titulaire indiscutable, Pierre-Emile Hojbjerg incarne à la fois l’équilibre et l’intensité recherchés par l’entraîneur italien. Son influence ne se limite pas aux statistiques : le milieu danois structure le pressing, oriente le jeu et assume un rôle de leader, même lorsque ses prestations divisent sur le plan technique. À l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg reste un point d’ancrage autour duquel s’organise l’entrejeu, tant en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions.

Cette importance sportive explique pourquoi Pierre-Emile Hojbjerg est rapidement devenu un sujet de discussions sur le mercato. À 30 ans, Pierre-Emile Hojbjerg offre un profil rare : expérience du très haut niveau, volume de jeu constant et mentalité compétitive. Sous contrat long avec l’OM jusqu’en 2028, Pierre-Emile Hojbjerg représente aussi un actif majeur pour la direction marseillaise, consciente de la valeur sportive et symbolique du Danois dans un effectif en reconstruction.