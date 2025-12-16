Mercato OM, la Juventus avance ses pions pour Pierre-Emile Hojbjerg

Indispensable sur le terrain, scruté en coulisses, Pierre-Emile Hojbjerg est au cœur d’un nouveau jeu d’influences sur le marché des transferts. Alors que l’Olympique de Marseille tente de stabiliser son projet sportif, un géant européen avance discrètement ses pions. La Juventus, en quête d’un nouveau patron dans l’entrejeu, observe attentivement la situation du Danois. Entre statut clé à Marseille, intérêt persistant venu d’Italie et décisions à venir, le dossier Pierre-Emile Hojbjerg pourrait bien animer l’hiver olympien.
Pierre-Emile Hojbjerg, un pilier stratégique à l’OM
Depuis son arrivée à Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg s’est imposé comme un élément central du dispositif de Roberto De Zerbi. Titulaire indiscutable, Pierre-Emile Hojbjerg incarne à la fois l’équilibre et l’intensité recherchés par l’entraîneur italien. Son influence ne se limite pas aux statistiques : le milieu danois structure le pressing, oriente le jeu et assume un rôle de leader, même lorsque ses prestations divisent sur le plan technique. À l’OM, Pierre-Emile Hojbjerg reste un point d’ancrage autour duquel s’organise l’entrejeu, tant en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions.
Cette importance sportive explique pourquoi Pierre-Emile Hojbjerg est rapidement devenu un sujet de discussions sur le mercato. À 30 ans, Pierre-Emile Hojbjerg offre un profil rare : expérience du très haut niveau, volume de jeu constant et mentalité compétitive. Sous contrat long avec l’OM jusqu’en 2028, Pierre-Emile Hojbjerg représente aussi un actif majeur pour la direction marseillaise, consciente de la valeur sportive et symbolique du Danois dans un effectif en reconstruction.
La Juventus fait le forcing pour Pierre-Emile Hojbjerg
En Italie, la Juventus suit de près l’évolution de Pierre-Emile Hojbjerg. Déjà intéressée par le passé, la Vieille Dame considère Pierre-Emile Hojbjerg comme le profil idéal pour renforcer son milieu de terrain. Luciano Spalletti, qui apprécie particulièrement le Danois, voit en Pierre-Emile Hojbjerg un joueur capable d’apporter de la solidité et de la personnalité dans un secteur en mutation. Les ajustements tactiques opérés à Turin, avec des repositionnements successifs au milieu, renforcent l’idée qu’un renfort du calibre de Pierre-Emile Hojbjerg est jugé nécessaire.
Selon les informations relayées par La Gazzetta dello Sport, la Juventus n’a pas abandonné l’idée de recruter Pierre-Emile Hojbjerg et s’apprête à formuler une nouvelle tentative. Damien Comolli, désormais aux commandes du projet sportif turinois, aurait identifié Pierre-Emile Hojbjerg comme une cible prioritaire du mercato hivernal. Les contacts anciens, noués lorsque Pierre-Emile Hojbjerg évoluait encore à Tottenham, n’ont jamais été totalement rompus, facilitant une reprise de discussions.
L’OM ne compte pas lâcher Pierre-Emile Hojbjerg
Reste que l’OM ne compte pas se laisser faire. Roberto De Zerbi a déjà opposé son veto à un départ de Pierre-Emile Hojbjerg lors des précédentes discussions, conscient de l’impact du Danois sur l’équilibre de son équipe. Trouver un milieu capable de compenser l’influence de Pierre-Emile Hojbjerg apparaît aujourd’hui comme un défi majeur pour le staff marseillais, tant son profil structure le jeu olympien.
À court terme, tout indique que l’OM souhaite conserver Pierre-Emile Hojbjerg et repousser les avances italiennes. Mais la persistance de la Juventus pourrait rebattre les cartes si une offre conséquente arrivait sur la table. En attendant, Pierre-Emile Hojbjerg reste concentré sur ses performances sous le maillot marseillais, tandis que le mercato hivernal s’annonce comme un moment clé pour l’avenir du milieu danois.