Marseille - Monaco : Greenwood offre la victoire à l’OM (1-0)

12 minutes, c’est le temps qu’il a fallu attendre pour voir le coup d’envoi de ce gros choc entre l’OM et Monaco en raison des fumigènes dans les tribunes. L’ambiance était donc déjà électrique au Vélodrome dès le début. Une fois le top donné, Marseille lançait rapidement les hostilités avec une première tentative de Mason Greenwood déviée par Lukas Hradecky (4e). Le gardien monégasque détournait dans la foulée une frappe de Pierre-Emerick Aubameyang en corner (5e) avant de voir une lourde frappe d’Amir Murillo fuir son cadre (6e).

Le ton était donc donné dans ce match qui allait s’enflammer avec une réponse de Monaco et Aleksandr Golovin dont la frappe était trop croisée pour inquiéter Geronimo Rulli (7e). L’OM enchainait avec Greenwood (16e, 27e) et Timothy Weah (20e), sans trouver la faille. Les Olympiens se mettaient même en danger derrière, mais était sauvée par Rulli qui s’interposait devant Golovin (29e) et Takumi Minamino (33e). Les deux équipes allaient finalement se séparer dos à dos à la mi-temps.