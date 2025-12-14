L’Olympique de Marseille recevait l’AS Monaco, dimanche soir, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Un choc très bouillant entre les deux équipes qui s’est achevé en faveur des Phocéens.
Marseille - Monaco : Greenwood offre la victoire à l’OM (1-0)
- AFP
Le Vélodrome en feu, Marseille et Monaco dos à dos
12 minutes, c’est le temps qu’il a fallu attendre pour voir le coup d’envoi de ce gros choc entre l’OM et Monaco en raison des fumigènes dans les tribunes. L’ambiance était donc déjà électrique au Vélodrome dès le début. Une fois le top donné, Marseille lançait rapidement les hostilités avec une première tentative de Mason Greenwood déviée par Lukas Hradecky (4e). Le gardien monégasque détournait dans la foulée une frappe de Pierre-Emerick Aubameyang en corner (5e) avant de voir une lourde frappe d’Amir Murillo fuir son cadre (6e).
Le ton était donc donné dans ce match qui allait s’enflammer avec une réponse de Monaco et Aleksandr Golovin dont la frappe était trop croisée pour inquiéter Geronimo Rulli (7e). L’OM enchainait avec Greenwood (16e, 27e) et Timothy Weah (20e), sans trouver la faille. Les Olympiens se mettaient même en danger derrière, mais était sauvée par Rulli qui s’interposait devant Golovin (29e) et Takumi Minamino (33e). Les deux équipes allaient finalement se séparer dos à dos à la mi-temps.
- AFP
Greenwood libère l’OM, Monaco moins verni
En seconde période, les Monégasques revenaient avec plus d’envie et déstabilisaient la défense phocéenne. Trouvé dans la surface par Folarin Balogun, Minamino tentait sa chance, mais sa frappe effleurait le poteau de Rulli (46e). Le gardien argentin craquait enfin sur une reprise de Lamine Camara mais le but du Sénégalais était invalidé pour un hors-jeu initial de Balogun (53e). Ce qui avait le don de réveiller enfin les Marseillais qui commençaient à se montrer un peu plus devant. Greenwood manquait le cadre de peu (68e) avant que Hradecky ne capte une frappe d’Aubameyang (70e). Les occasions fusaient des deux côtés, mais le réalisme n’était toujours pas au rendez-vous pour les deux équipes.
Il y en aura finalement du côté de l’ASM qui pensait prendre l’avantage grâce à Balogun mais l’Américain était encore signalé hors-jeu (80e). Juste après, Mason Greenwood prenait ses responsabilités en fusillant Hradecky du pied gauche (1-0, 82e). Les Monégasques ne lâchaient rien et insistaient pour égaliser, mais butaient sur Geronimo Rulli et sa défense. Ce qui permettait à l’OM de conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Ce succès permet donc à l’Olympique de Marseille (3e, 32 pts) de conforter sa place sur le podium tandis que l’AS Monaco (9e, 23 pts) s’éloigne davantage des places européennes.