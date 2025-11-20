OFFICIEL : l’OM communique sur ses cinq blessés avant Nice

L’OM remet déjà le bleu de chauffe dès vendredi soir, avec un déplacement compliqué chez le voisin niçois pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Un match jamais anodin, encore moins quand la pression du classement s’ajoute à la rivalité régionale. Derrière cette affiche brûlante, les Marseillais devront se projeter sans tarder sur la Ligue des champions, puisqu’un choc les attend dès le mardi suivant face à Newcastle, au Vélodrome.

Les chiffres ne jouent pas en faveur des Olympiens : vingt-cinquièmes du classement avec une seule victoire et trois défaites, ils reçoivent une équipe anglaise classée sixième et forte d’un bilan diamétralement opposé. Le contraste illustre parfaitement la montagne que l’OM devra tenter d’escalader.

Et le marathon ne s’arrête pas là. Le club devra ensuite se mesurer à Toulouse, puis voyager deux fois de suite : une première fois pour affronter Lille, avant de s’envoler en Belgique, où l’Union Saint-Gilloise l’attend de pied ferme. Une séquence éprouvante, et qui risque de l’être davantage encore avec un effectif loin d’être au complet.