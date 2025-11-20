La trêve internationale s’achève et les clubs européens récupèrent leurs joueurs, parfois épuisés, parfois blessés. À Marseille, la transition n’a rien d’un simple retour à la normale. Le club doit immédiatement se projeter vers une série de rencontres étouffantes qui pourraient peser lourd dans la saison. Deuxième en Ligue 1 derrière le PSG, l’OM n’a aucune marge d’erreur s’il souhaite tenir le rythme avant la coupure hivernale. Et pourtant, Roberto De Zerbi devra composer avec un effectif frappé par plusieurs soucis physiques. Le club a donc publié un communiqué officiel pour éclaircir la situation médicale de cinq joueurs.
OFFICIEL : l’OM communique sur ses cinq blessés avant Nice
Un calendrier redoutable attend Marseille
L’OM remet déjà le bleu de chauffe dès vendredi soir, avec un déplacement compliqué chez le voisin niçois pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Un match jamais anodin, encore moins quand la pression du classement s’ajoute à la rivalité régionale. Derrière cette affiche brûlante, les Marseillais devront se projeter sans tarder sur la Ligue des champions, puisqu’un choc les attend dès le mardi suivant face à Newcastle, au Vélodrome.
Les chiffres ne jouent pas en faveur des Olympiens : vingt-cinquièmes du classement avec une seule victoire et trois défaites, ils reçoivent une équipe anglaise classée sixième et forte d’un bilan diamétralement opposé. Le contraste illustre parfaitement la montagne que l’OM devra tenter d’escalader.
Et le marathon ne s’arrête pas là. Le club devra ensuite se mesurer à Toulouse, puis voyager deux fois de suite : une première fois pour affronter Lille, avant de s’envoler en Belgique, où l’Union Saint-Gilloise l’attend de pied ferme. Une séquence éprouvante, et qui risque de l’être davantage encore avec un effectif loin d’être au complet.
Cinq blessures qui bouleversent les plans de De Zerbi
Le club a officialisé la liste des joueurs touchés : Facundo Medina, Nayef Aguerd, Amine Gouiri, Hamed Traoré et Amir Murillo. Tous se trouvent actuellement en soins, mais l’OM n'a communiqué aucun délai de retour pour l’un d’eux, ce qui ne rassure ni le staff ni les supporters.
Amir Murillo figure parmi les derniers blessés. L’international panaméen souffre d’un problème à la cuisse contracté récemment avec sa sélection. Même cas de figure pour Hamed Traoré, dont la lésion à la cuisse remonte déjà à plusieurs semaines.
Les autres vivent une période encore plus compliquée. Facundo Medina tente de se remettre d’une entorse à la cheville, un souci qui traîne et freine sa progression depuis plusieurs semaines. Nayef Aguerd, lui, doit composer avec une pubalgie, un mal réputé difficile à gérer pour les défenseurs fréquentant l’intensité du très haut niveau. Quant à Amine Gouiri, son absence sera longue : victime d’une luxation de l’épaule, il a été opéré et entame à peine sa phase postopératoire.
Le communiqué officiel de l’OM
Le club a donc publié ce jeudi un message détaillé, que voici dans son intégralité :
« L’Olympique de Marseille fait un point sur la situation médicale de plusieurs joueurs actuellement pris en charge :
Amir MURILLO
Lésion musculaire de la cuisse gauche. Le joueur suit un protocole de soins adapté et sera réévalué dans les prochains jours.
Facundo MEDINA
Entorse de la cheville droite. Le traitement est en cours et l’évolution sera surveillée quotidiennement.
Nayef AGUERD
Début de pubalgie. Une prise en charge spécifique a été mise en place afin de limiter la symptomatologie et accompagner la reprise progressive. Des échanges réguliers ont lieu avec le staff médical de la Fédération Royale Marocaine de Football.
Hamed TRAORÉ
Lésion musculaire de la cuisse droite. Le joueur bénéficie d’un programme de rééducation individualisé.
Amine GOUIRI
Luxation de l’épaule droite opérée. La phase postopératoire se déroule conformément aux attentes, avec un suivi renforcé. Le club communiquera de nouvelles informations en fonction de l’évolution de chaque joueur concerné ».
Une fin d’année sous haute tension
La liste de blessés s’allonge au pire moment, alors que l’OM entre dans une période où chaque rencontre peut peser lourd sur les ambitions de la saison. Sans calendrier assoupli, sans délai clair de retour pour ses cinq joueurs et avec des adversaires en pleine forme, Marseille doit serrer les dents. Les prochaines semaines diront si les Phocéens peuvent tenir le choc malgré ces absences majeures.