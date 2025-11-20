Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-METZ-MARSEILLEAFP
Patrick Tchanhoun

OFFICIEL : l’OM communique sur ses cinq blessés avant Nice

Avant un calendrier infernal, l’OM perd plusieurs cadres. Le club dévoile enfin la vérité sur ses nombreux blessés.

La trêve internationale s’achève et les clubs européens récupèrent leurs joueurs, parfois épuisés, parfois blessés. À Marseille, la transition n’a rien d’un simple retour à la normale. Le club doit immédiatement se projeter vers une série de rencontres étouffantes qui pourraient peser lourd dans la saison. Deuxième en Ligue 1 derrière le PSG, l’OM n’a aucune marge d’erreur s’il souhaite tenir le rythme avant la coupure hivernale. Et pourtant, Roberto De Zerbi devra composer avec un effectif frappé par plusieurs soucis physiques. Le club a donc publié un communiqué officiel pour éclaircir la situation médicale de cinq joueurs.

Ligue Europa
FC Porto crest
FC Porto
POR
Nice crest
Nice
NCE
Ligue 1
Marseille crest
Marseille
OM
Toulouse crest
Toulouse
TFC