Roberto De Zerbi à l’OM, c’est officiel

C'est fait. L’Olympique de Marseille officialise son nouvel entraîneur.

Tout est allé si vite. Rapidement approché après l'échec des négociations avec Sergio Conceiçao, Roberto De Zerbi, après l'accord de principe avec l'OM, vient de prendre le fauteuil de la formation phocéenne. L'ancien coach de Brighton trouve du service au Vélodrome.

L'OM officialise De Zerbi

Venu à Marseille depuis mercredi, Roberto De Zerbi vient d'être officiellement intronisé entraîneur de l'Olympique de Marseille. Dans un communiqué sur son site, ce samedi soir, le club phocéen a officialisé la nouvelle tant attendue.

« L’OM est heureux d’annoncer la signature de l’entraineur italien pour les trois prochaines saisons. Âgé de 45 ans, le natif de Brescia possède déjà une solide expérience du plus haut niveau. Promu entraîneur à seulement 34 ans après une carrière professionnelle au poste de milieu offensif, Roberto De Zerbi monte rapidement les échelons en Italie jusqu’en Serie A et installe son identité de jeu ambitieuse à Sassuolo, en 2018 », peut-on lire sur le site de l’OM.

Les premiers mots de Roberto De Zerbi après sa signature à l’OM

Heureux d'avoir signé en tant que nouveau coach des Phocéens, le Transalpin affiche ses ambitions. Il a pour mission principale de ramener le club du Sud de la France au sommet de Ligue 1 et notamment une qualification pour l'Europe à l'issue de la prochaine saison.

« Je suis très heureux de m’engager avec l'Olympique de Marseille, j’éprouvais un désir très fort de rejoindre ce club. L’histoire et le prestige qui entourent l’OM, la passion et la ferveur de ses supporters, le sérieux et l’enthousiasme que m’ont témoigné Frank, Pablo et Medhi ont été déterminants dans ma décision de me lancer dans ce challenge passionnant. J’ai hâte de m’asseoir sur le banc de l’Orange Vélodrome, cette fois-ci en tant qu’entraîneur de l’OM, et d’aider le club à retrouver le rang que Marseille mérite », a déclaré le technicien Italien.