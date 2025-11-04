OM - Atalanta : De Zerbi promet la révolte et secoue tout le monde avant le choc

Face aux journalistes, l’entraîneur a dressé un constat clair concernant son groupe. Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Bilal Nadir manqueront à l’appel. Aucun d’eux n’a récupéré suffisamment pour figurer dans la liste. L’absence d’Aguerd et de Balerdi prive l’OM de deux options importantes en défense, tandis que le cas de Bilal Nadir, évanoui face à Angers, rappelle à quel point le club traverse une zone de turbulence physique.

Quand on lui demande son ressenti sur cette cascade de blessures, la réponse fuse : « D'après vous, est-ce que je suis content de jouer un match de Ligue des champions avec 8-9 joueurs blessés ? Dans les analyses, il faut tout considérer. Les belles choses se font souvent dans la difficulté, comme à Auxerre. Le soleil reviendra quand tous ceux qui sont blessés reviendront. Ce sera un petit peu plus facile. C'est une période difficile, donc il faut être un peu plus méchant et déterminé ».

La nuance se perd. Le coach réclame du caractère, un esprit conquérant, même dans une équipe amoindrie.