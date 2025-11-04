L’Olympique de Marseille traverse une période délicate en Ligue des champions, et la réception de l’Atalanta arrive avec le poids du classement et des critiques. Dix-huitième après trois journées, le club phocéen se retrouve dos au mur. À la veille d’un rendez-vous capital au Vélodrome, Roberto De Zerbi s’est présenté face à la presse. Aucun détour, aucune langue de bois : l’entraîneur italien assume sa situation et répond point par point aux interrogations. Blessés, ambiance, pression, critiques, rivalité italienne… tout est passé au crible. Son message est clair : Marseille doit gagner, peu importe les obstacles.
OM - Atalanta : De Zerbi promet la révolte et secoue tout le monde avant le choc
Un contexte bouillant pour l’OM : urgence de points
Mercredi (21h), l’OM accueille l’Atalanta avec l’idée fixe de relancer sa campagne européenne. Les Marseillais, battus respectivement par le Sporting Lisbonne (2-1) puis Lens (2-1) avant de concéder un nul douloureux face à Angers (2-2), ont enfin respiré à Auxerre grâce à un succès court (0-1). Mais un simple souffle ne suffit pas à chasser les doutes. Le classement reste rude, la confiance fragile, et les tribunes du Vélodrome attendent un match référence.
Roberto De Zerbi le sait : cette rencontre ne ressemble à aucune autre depuis son arrivée. Il lui faut une victoire, et pas juste pour embellir la statistique. Le public réclame une réaction, et l’Europe ne pardonne jamais les retards à l’allumage.
Absences lourdes, inquiétudes réelles : l’OM décimé
Face aux journalistes, l’entraîneur a dressé un constat clair concernant son groupe. Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Bilal Nadir manqueront à l’appel. Aucun d’eux n’a récupéré suffisamment pour figurer dans la liste. L’absence d’Aguerd et de Balerdi prive l’OM de deux options importantes en défense, tandis que le cas de Bilal Nadir, évanoui face à Angers, rappelle à quel point le club traverse une zone de turbulence physique.
Quand on lui demande son ressenti sur cette cascade de blessures, la réponse fuse : « D'après vous, est-ce que je suis content de jouer un match de Ligue des champions avec 8-9 joueurs blessés ? Dans les analyses, il faut tout considérer. Les belles choses se font souvent dans la difficulté, comme à Auxerre. Le soleil reviendra quand tous ceux qui sont blessés reviendront. Ce sera un petit peu plus facile. C'est une période difficile, donc il faut être un peu plus méchant et déterminé ».
La nuance se perd. Le coach réclame du caractère, un esprit conquérant, même dans une équipe amoindrie.
L’obligation de gagner : De Zerbi ne cache rien
Sur l’importance du rendez-vous, l’il affiche une franchise brute : « La Ligue des champions rentre dans une phase plus importante. C'est un match que nous devons absolument gagner. On aurait mérité d'avoir plus de points à Madrid et Lisbonne. C'est un match important à la maison ».
Son discours sonne comme une mise en garde. Pas de faux-semblants. Rien d’artificiel. L’OM nourrit des regrets mais doit désormais prouver sur le terrain.
Rivalité italienne : De Zerbi parle avec le cœur
Interrogé sur son rapport à l’Atalanta, son regard change. L’émotion pointe, il raconte : « Jouer contre une équipe italienne, c'est toujours une émotion forte. L'Atalanta est une équipe différente des autres car je suis un supporter de Brescia. Cela reste un match de Ligue des champions, si on ne joue pas bien, on n'aura pas l'occasion de gagner (...) Je suis né à 100 mètres du stade. Quand il y avait un match contre l'Atalanta, du lundi au dimanche, on ne parlait que de ça. L'Atalanta a eu la chance d'avoir des présidents importants ce que Brescia n'a pas eu la chance d'avoir ».
Ses mots respirent le vécu. Ce match, pour lui, dépasse le cadre strict d’un tableau de Ligue des champions.
Ligue 1 sous-estimée, Vélodrome surchauffé
De Zerbi ne s’est pas contenté d’aborder l’enjeu sportif. Il défend aussi la Ligue 1 : « D'après moi, la Ligue 1 est sous-évaluée, car le championnat français a des entraîneurs et joueurs très forts. Les stades sont pleins et il y a beaucoup de passion ».
Et puis il évoque le Vélodrome, théâtre d’émotions extrêmes : « C'est un stade spécial autant dans le bien que de mal. C'est un stade chaud et exigeant. C'est à nous de les faire vibrer pendant le match. C'est un privilège de pouvoir jouer dans ce stade ».
Puis il insiste : « Le Vélodrome, c'est comme un miroir. Ce que vous envoyez il va vous le rendre ».
Le message ? Marseille doit envoyer de la rage, pas des regrets.
Polémiques, critiques et un plan bien défini contre l’Atalanta
La séquence médiatique se conclut sur un aveu assumé : « J'aime les polémiques, je suis venu aussi pour ça ».
De Zerbi ne fuit jamais la presse et ne se dérobe pas : « Nous avons mal joué contre Angers mais nous avons perdu deux points à la 95e minute. (...) Certaines critiques sont un peu désastreuses et plus dures que la réalité ». Il veut un OM plus tranchant, pas plus bavard.
Sur le plan de jeu de l'OM contre l'Atalanta, De Zerbi a répondu cash : « On veut toujours s'adapter à l'adversaire. On essaye de se préparer d'un point de vue stratégique. Mais cela ne veut pas dire qu'on va faire un match différent de notre ADN. Nous voulons faire le match et jouer. Quand nous jouons de fortes équipes, il faut défendre, ce qui ne veut pas dire aller dans les bras du gardien. Pas ce que nous avons fait à Lisbonne en deuxième mi-temps, même si nous étions à dix ».