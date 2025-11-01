L’Olympique de Marseille défiait, samedi soir, l’AJ Auxerre à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Sur une série de trois matchs sans victoires dont deux en championnat, les Phocéens se relancent avec un succès étriqué face aux Bourguignons.
Auxerre - Marseille : L’OM s’impose dans la douleur face à l’AJA (0-1)
Rulli et l’OM infranchissables, Auxerre surpris
Que ce fut laborieux pour l’Olympique de Marseille. En difficulté ces dernières semaines, Roberto De Zerbi a pris tout le monde de court en alignant pas moins de six joueurs à vocation défensive au coup d’envoi. Une disposition tactique qui n’a pourtant pas empêché l’OM de subir les assauts répétés de l’AJ Auxerre. Il fallait un grand Geronimo Rulli pour garder les cages inviolées, notamment en première mi-temps. Le gardien argentin coupait déjà un centre dangereux de Lassine Sinayoko au début de la rencontre (5e) avant de faire de même face à Elisha Owusu (17e).
Rulli s’interposait à nouveau sur une belle frappe de Lasso Coulibaly (23e) alors que Danny Namaso avait manqué le cadre plus tôt (20e). Malgré un début de match timide, l’OM frappait fort sur sa première occasion avec un centre d’Amir Murillo repoussé par Donovan Léon mais le ballon revenait sur Angel Gomes qui l’envoyait dans les filets (0-1, 30e). Dans la foulée, Geronimo Rulli s’imposait encore devant Coulibaly et permettait à Marseille de conserver son avantage jusqu’à la mi-temps.
Marseille fait le dos rond, l’AJA n’y arrive pas
Au retour des vestiaires, Auxerre montrait plus d’envie d’entrée de jeu et ne tardait pas à faire mouche. Mais le but de Namaso était invalidé pour un hors-jeu du Camerounais (51e). Tout juste entré en jeu, Ibrahim Osman était trouvé dos au but, mais sa frappe était repoussée in-extrémis par Geronimo Rulli (57e). Déjà acculé par l’AJA, l’OM se retrouvait à dix après l’expulsion d’Ulisses Garcia pour une faute sur Josué Casimir (65e). Une infériorité numérique côté marseillais qui ouvrait des espaces aux Bourguignons qui enchainaient les assauts sur les buts d’un Rulli toujours impérial sur sa ligne.
Les Marseillais verrouillaient leurs buts pour garder cet avantage pendant que l’AJA terminait également à dix suite au carton rouge de Sinaly Diomandé dans le temps additionnel. L’Olympique de Marseille (2e, 22 pts) regagne enfin en Ligue 1 et retrouve la place de dauphin derrière le PSG (1er, 24 pts). De son côté, l’AJ Auxerre (17e, 7 pts) enchaine une troisième défaite consécutive et s’enfonce dans la zone rouge.