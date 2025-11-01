Auxerre - Marseille : L’OM s’impose dans la douleur face à l’AJA (0-1)

Que ce fut laborieux pour l’Olympique de Marseille. En difficulté ces dernières semaines, Roberto De Zerbi a pris tout le monde de court en alignant pas moins de six joueurs à vocation défensive au coup d’envoi. Une disposition tactique qui n’a pourtant pas empêché l’OM de subir les assauts répétés de l’AJ Auxerre. Il fallait un grand Geronimo Rulli pour garder les cages inviolées, notamment en première mi-temps. Le gardien argentin coupait déjà un centre dangereux de Lassine Sinayoko au début de la rencontre (5e) avant de faire de même face à Elisha Owusu (17e).

Rulli s’interposait à nouveau sur une belle frappe de Lasso Coulibaly (23e) alors que Danny Namaso avait manqué le cadre plus tôt (20e). Malgré un début de match timide, l’OM frappait fort sur sa première occasion avec un centre d’Amir Murillo repoussé par Donovan Léon mais le ballon revenait sur Angel Gomes qui l’envoyait dans les filets (0-1, 30e). Dans la foulée, Geronimo Rulli s’imposait encore devant Coulibaly et permettait à Marseille de conserver son avantage jusqu’à la mi-temps.