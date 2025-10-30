L’OM donne des nouvelles de Bilal Nadir, transporté d’urgence à l’hôpital

Bilal Nadir est entré à la 76e minute pour remplacer Igor Paixão, avec l’objectif d’apporter sa fraîcheur dans les dernières minutes d’un match accroché. Personne n’imaginait alors la tournure dramatique que prendrait la soirée. À peine onze minutes plus tard, le milieu marseillais s’est soudain écroulé sur la pelouse, laissant joueurs, supporters et staff médusés.

Ses partenaires ont réagi immédiatement. Ils ont placé le joueur en position latérale de sécurité, visiblement bouleversés par ce malaise brutal. Le visage fermé, certains joueurs n’ont pas caché leur inquiétude, conscients du caractère sérieux d’une telle situation. L’arbitre a stoppé le jeu, les médecins du club et les secours sont arrivés rapidement, puis Nadir a été sorti sur civière sous les applaudissements du public.

Le technicien olympien Roberto De Zerbi a réagi après la rencontre en conférence de presse et n’a pas cherché à masquer son trouble : « Il a perdu connaissance, il est parti à l’hôpital pour des tests et des contrôles. On est tous préoccupés, on espère que ce n’est rien de grave ».

Son coéquipier Matt O’Riley a lui aussi exprimé son inquiétude à l’issue de la rencontre. « Il va bien. Pour moi, c’est le plus important. Cela a été un choc pour tout le monde quand on l’a vu sur le terrain, mais il va bien et on lui souhaite bon courage », a indiqué le milieu danois en zone mixte.