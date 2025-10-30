Mercredi soir, l’Orange Vélodrome a basculé en quelques secondes. Alors que l’OM affrontait Angers (2-2) lors de la 10e journée de Ligue 1, une scène inquiétante a figé les joueurs et le public. Bilal Nadir, entré pour tenter d’apporter du jus offensif en fin de rencontre, s’est effondré sans contact sur la pelouse. Plus personne ne pensait au score, à la course au classement ni au scénario du match. Les regards se sont tournés vers ce jeune milieu de 21 ans, allongé au sol, avec des coéquipiers paniqués autour de lui. Le football s’est soudain arrêté et l’émotion a pris toute la place dans le stade. Depuis, le club marseillais a donné des nouvelles de son joueur, et l’inquiétude laisse gentiment place au soulagement, même si la prudence reste de mise.
L’OM donne des nouvelles de Bilal Nadir, transporté d’urgence à l’hôpital
Une scène effrayante et une sidération totale au Vélodrome
Bilal Nadir est entré à la 76e minute pour remplacer Igor Paixão, avec l’objectif d’apporter sa fraîcheur dans les dernières minutes d’un match accroché. Personne n’imaginait alors la tournure dramatique que prendrait la soirée. À peine onze minutes plus tard, le milieu marseillais s’est soudain écroulé sur la pelouse, laissant joueurs, supporters et staff médusés.
Ses partenaires ont réagi immédiatement. Ils ont placé le joueur en position latérale de sécurité, visiblement bouleversés par ce malaise brutal. Le visage fermé, certains joueurs n’ont pas caché leur inquiétude, conscients du caractère sérieux d’une telle situation. L’arbitre a stoppé le jeu, les médecins du club et les secours sont arrivés rapidement, puis Nadir a été sorti sur civière sous les applaudissements du public.
Le technicien olympien Roberto De Zerbi a réagi après la rencontre en conférence de presse et n’a pas cherché à masquer son trouble : « Il a perdu connaissance, il est parti à l’hôpital pour des tests et des contrôles. On est tous préoccupés, on espère que ce n’est rien de grave ».
Son coéquipier Matt O’Riley a lui aussi exprimé son inquiétude à l’issue de la rencontre. « Il va bien. Pour moi, c’est le plus important. Cela a été un choc pour tout le monde quand on l’a vu sur le terrain, mais il va bien et on lui souhaite bon courage », a indiqué le milieu danois en zone mixte.
Un premier message rassurant puis un communiqué officiel du club
Très vite après l’incident, des informations positives ont filtré. Nadir restait conscient sur le terrain, et son état se stabilisait. L’OM a confirmé ce soulagement en interne avant de le faire savoir publiquement. Plus tard, le club a publié un communiqué complet afin de mettre fin aux rumeurs et calmer les craintes.
« L’Olympique de Marseille souhaite donner des nouvelles rassurantes concernant Bilal Nadir, victime d’un malaise survenu hier lors de la rencontre face au SCO d’Angers. Le joueur n’a pas perdu connaissance au moment de l’incident. Dès sa prise en charge par le staff médical du club et les secours présents sur place, l’ensemble de ses constantes vitales se sont révélées normales. Par mesure de précaution, Bilal Nadir a été transféré à l’hôpital afin d’y effectuer un bilan médical complet. Son état de santé est bon, et il demeure actuellement en observation pour la poursuite de ce bilan. Le club remercie les équipes médicales pour leur réactivité, ainsi que les nombreux supporters pour leurs messages de soutien. De nouvelles informations seront communiquées en fonction de l’évolution de la situation », a-t-on pu lire sur le site olympien ce jeudi.
Une frayeur, mais l’espoir d’un retour serein
La saison avait bien démarré pour Bilal Nadir, déjà auteur de neuf apparitions toutes compétitions confondues et trois passes décisives. L’épisode restera marquant, mais le plus essentiel demeure sa santé. L’OM et son entourage espèrent maintenant des résultats médicaux rassurants afin d’envisager une reprise dans de bonnes conditions. Le football peut attendre, la vie passe avant tout.