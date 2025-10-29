L'OM se saborde à la 96e et rate la tête de la Ligue 1

La rage de Roberto De Zerbi, frappant le banc de touche de ses poings à la 96e minute, résume à elle seule l'immense gâchis de la soirée. L'Olympique de Marseille avait un boulevard pour s'emparer du trône de la Ligue 1 après les faux pas de ses rivaux. Il a tout gâché. Incapable de battre Angers au Vélodrome (2-2) après avoir pourtant renversé le match, l'OM a signé une contre-performance impardonnable et rate une occasion en or de confirmer son retour au sommet. Une soirée qui laisse un goût de cendre et ravive de mauvais souvenirs.