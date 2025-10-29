La rage de Roberto De Zerbi, frappant le banc de touche de ses poings à la 96e minute, résume à elle seule l'immense gâchis de la soirée. L'Olympique de Marseille avait un boulevard pour s'emparer du trône de la Ligue 1 après les faux pas de ses rivaux. Il a tout gâché. Incapable de battre Angers au Vélodrome (2-2) après avoir pourtant renversé le match, l'OM a signé une contre-performance impardonnable et rate une occasion en or de confirmer son retour au sommet. Une soirée qui laisse un goût de cendre et ravive de mauvais souvenirs.
L'OM se saborde à la 96e et rate la tête de la Ligue 1
Quarante-cinq minutes de néant, un Vélodrome médusé
Car pendant toute la première période, l'OM n'y était tout simplement pas. Face à une équipe angevine joueuse et décomplexée, les Marseillais, méconnaissables, ont affiché un visage indigne d'un prétendant au titre. Lents, sans inspiration, et d'une fébrilité défensive alarmante, ils ont logiquement été punis. Après une première alerte (13e), le jeune Sidiki Cherif profitait d'une erreur de jugement de Nayef Aguerd pour fusiller Rulli (25e). 0-1. Le Vélodrome sifflait, médusé par la bouillie de football proposée.
Le coaching gagnant et le show Robinio Vaz
Conscient du naufrage, Roberto De Zerbi a tenté le tout pour le tout à la pause avec un triple changement. Et la lumière est venue du banc. Lancé dans la bataille, le jeune Robinio Vaz, dont l'enthousiasme et la vitesse ont contrasté avec l'apathie générale, a enfilé le costume de sauveur. D'abord en concluant un contre éclair mené par O'Riley et Aubameyang (52e), puis en s'offrant un doublé d'un superbe enchaînement dans la surface (70e). En moins de vingt minutes, l'Ivoirien avait retourné le match et fait exploser un Vélodrome qui n'y croyait plus.
L'exploit vain, l'effondrement final
On pensait alors l'OM sauvé par son gamin, l'essentiel préservé. L'équipe avait même eu la balle du 3-1 par un Aubameyang maladroit (78e). Mais ce Marseille-là est encore bien trop fragile, bien trop fébrile. Alors que la victoire lui tendait les bras, le collectif s'est inexplicablement délité dans les derniers instants. Peut-être affecté par la sortie inquiétante de Bilal Nadir, l'OM a reculé, a subi, et a fini par craquer. Sur une dernière action confuse, Ousmane Camara, oublié par la défense, catapultait le ballon sous la barre et glaçait le stade (90e+6).
Un gâchis monumental
Au coup de sifflet final, le sentiment de gâchis est immense. L'exploit de Robinio Vaz est resté vain. L'OM a laissé filer deux points impardonnables à domicile et rate une occasion unique de prendre les commandes du championnat. Cette équipe a montré qu'elle avait du cœur, mais aussi qu'elle manquait cruellement de maîtrise et de sérénité.
Un retour brutal à la réalité
Après deux défaites de suite, l'OM patine de nouveau. La belle série de victoires est oubliée, et les doutes qui semblaient s'être dissipés refont surface de la plus brutale des manières. Le chemin vers les sommets est encore long, et ce genre d'erreurs de parcours se paie cash. Cette soirée laissera des traces et il n'y a même pas de répit puisqu'un nouveau rendez-vous se présente dès samedi à Auxerre.